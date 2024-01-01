Сколько будет стоить в Украине новый Peugeot Expert

Peugeot Expert 2024 будет доступен украинским покупателям с турбодизелем 2.0 BlueHDi 145, стандартным кузовом L2 или увеличенным L3. Стоимость автомобиля в Украине стартует от 1 289 400 гривен.

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У обновленного Expert изменен дизайн, улучшен салон, зато остаются практичность и надежность. Он получил обновленную переднюю часть – фары и декоративная планка решетки радиатора как будто украшена следами от "когтей льва". Как и другие современные модели Peugeot, появился полностью обновленный логотип и измененный передний бампер.

Внутри фургон получил новый руль с широкими спицами, сиденья обиты тканью Curitiba Triton для надежной фиксации тела и повышенной износостойкости. Также появился сенсорный 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, поддержку беспроводного подключения Android Auto Apple CarPlay, а также полностью цифровая 10-дюймовую панель приборов.

Peugeot Expert в Украине будет предлагаться с дизельным двигателем 2.0 BlueHDi 145 в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. В базе – системы ABS и ESP, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым дисплеем, цифровая 10-дюймовая панель приборов, круиз-контроль, бортовой компьютер, датчик света и датчик дождя, цельнометаллическая перегородка между грузовым отсеком и салоном, камера заднего обзора и задние датчики парковки и тому подобное.

На выбор тип кузова – стандартный кузов L2 или увеличенный кузов L3; причем последний готов предложить максимальный полезный объем до 6,6 куб. м и возможность перевозки длинномеров до 4 метров.

Стоимость автомобиля составляет (в зависимости от типа кузова):

2.0 BlueHDi 145 МКПП-6 L2 – от 1 289 400 гривен

2.0 BlueHDi 145 МКПП-6 L3 – от 1 334 200 гривен

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Среди опций – защитное деревянное покрытие пола и боковых стенок грузового отделения, задние двустворчатые застекленные двери с обогревом и стеклоочистителем, дополнительные сдвижные боковые двери слева, многофункциональная кабина "Moduwork" (сиденье водителя с регулировкой по высоте и подлокотником, увеличенное 2-местное пассажирское сиденье, откидной столик формата А4), пакет "Обзорность" (передние датчики парковки, система мониторинга "слепых зон" зеркал, противотуманные фары), пакет "Безопасность" (предупреждение о смене полосы движения и удерживание в полосе движения, система автоматического экстренного торможения, распознавание усталости водителя, адаптивный дальний свет, система распознавания дорожных знаков) и многое другое.