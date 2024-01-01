Фуры могут лишиться топливного бака: известна причина

Грузовики с расходом топлива на среднем уровне или даже выше среднего ставятся в базовый класс выбросов СО 2 - первый. Грузовики, которые на 5 процентов экономнее средних, то есть выбрасывают на 5 процентов меньше парниковых газов, можно отнести ко второму классу выбросов CO 2 .

С другой стороны, пишет 40ton.net, грузовики, что на 8 процентов экономнее, подпадают под третий класс выбросов CO 2 , предназначенный для гибридных грузовиков (на 50 процентов меньше потребления топлива) и электрических грузовиков (вообще без расхода топлива).

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Это имеет большое значение, ведь чем выше присвоенный класс выбросов СО 2 , тем ниже будут расходы на проезд на дорогах Евросоюза. Некоторый выход видится в снижении снаряженной массы, поскольку это значительно улучшает расчеты по системе VECTO (инструмент ЕС для расчета классов выбросов СО 2 ).

Вероятно, с 1 июля целесообразнее будет заказывать магистральные тягачи дальнего следования с одним топливным баком. И хотя это некоторые посчитают абсурдом, в этом резон есть: грузовики с уменьшенной комплектацией и, разумеется, весом, смогут платить за дорогу даже меньше, чем легковые автомобили.

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