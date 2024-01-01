Фуры могут лишиться топливного бака: известна причина

ФОТО: DAF Trucks|
Дальнемагистральные фуры обычно имеют два топливных бака, но теперь это будет убыточно
Грузовики с расходом топлива на среднем уровне или даже выше среднего ставятся в базовый класс выбросов СО2 - первый. Грузовики, которые на 5 процентов экономнее средних, то есть выбрасывают на 5 процентов меньше парниковых газов, можно отнести ко второму классу выбросов CO2.
С другой стороны, пишет 40ton.net, грузовики, что на 8 процентов экономнее, подпадают под третий класс выбросов CO2, предназначенный для гибридных грузовиков (на 50 процентов меньше потребления топлива) и электрических грузовиков (вообще без расхода топлива).
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Это имеет большое значение, ведь чем выше присвоенный класс выбросов СО2, тем ниже будут расходы на проезд на дорогах Евросоюза. Некоторый выход видится в снижении снаряженной массы, поскольку это значительно улучшает расчеты по системе VECTO (инструмент ЕС для расчета классов выбросов СО2).
Вероятно, с 1 июля целесообразнее будет заказывать магистральные тягачи дальнего следования с одним топливным баком. И хотя это некоторые посчитают абсурдом, в этом резон есть: грузовики с уменьшенной комплектацией и, разумеется, весом, смогут платить за дорогу даже меньше, чем легковые автомобили.
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В соответствии с этим количество новых дорожных сборов будет зависеть от класса выбросов СО2 и с 1 июля выбор второго топливного бака фактически станет не очень популярной роскошью.