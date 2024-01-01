Фури можуть позбутися паливного бака: відома причина

Вантажівки з витратою палива на середньому рівні або навіть вище середнього ставляться в базовий клас викидів СО 2 - перший. Вантажівки, які на 5 відсотків економніші за середні, тобто викидають на 5 відсотків менше парникових газів, можна віднести до другого класу викидів CO 2 .

З іншого боку, пише 40ton.net, вантажівки, що на 8 відсотків економніші, підпадають під третій клас викидів CO 2 , призначений для гібридних вантажівок (на 50 відсотків менше споживання палива) та електричних вантажівок (взагалі без витрати палива).

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Це має неабияке значення, адже чим вищий присвоєний клас викидів СО 2 , тим нижчими будуть витрати на проїзд на дорогах Євросоюзу. Деякий вихід вбачається у зниженні спорядженої маси, оскільки це значно покращує розрахунки з системи VECTO (інструмент ЄС для розрахунку класів викидів СО 2 ).

Ймовірно, з 1 липня доцільніше буде замовляти магістральні тягачі далекого прямування з одним паливним баком. І хоча це дехто вважатиме абсурдом, у цьому резон є: вантажівки зі зменшеною комплектацією і, зрозуміло, вагою, зможуть платити за дорогу навіть менше, ніж легкові автомобілі.

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