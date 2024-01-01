Закон про синтетичне паливо може виявитись фейком

У 2022 році Європейський Союз завершив плани фактичної заборони продажу нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. Однак ці плани не були такими остаточними після того, як Німеччина та інші члени ЄС з великою автомобільною промисловістю тиснули на законодавців, щоб вони реальніше дивились на речі. Життя ДВС в законах ЄС продовжили коштом використання синтетичного палива. Це сталося у 2023 році.

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Тепер генеральний директор BMW Олівер Зіпс видає попередження. Навіть якщо продажі нових автомобілів, що працюють на синтетичному паливі, будуть дозволені після середини наступного десятиліття, результат може бути таким же: фактична заборона на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Це матиме величезні наслідки для всього світу, оскільки багато великих автомобільних гравців розташовані в Європі.

«В даний час є багато ознак того, що Комісія ЄС прагне до фіктивного рішення, за якого заборона на двигуни внутрішнього згоряння пом’якшується просто шляхом нібито відкриття для eFuels. Однак, якщо це не робить нічого для прискорення нарощування низьких викидів CO2 палива та зробити його використання практичним, це було б навмисною забороною двигунів внутрішнього згоряння через чорний хід».

На відміну від більшості своїх конкурентів, BMW не бажає встановлювати кінцеву дату для двигунів внутрішнього згоряння. У той час як суперники Mercedes і Audi нещодавно послабили свої цілі щодо електромобілів, мюнхенський автовиробник наполягає на тому, що смерть ICE не повинна бути примусовою. Виступаючи під час телефонної конференції після того, як компанія опублікувала свій піврічний звіт, Зіпсе сказав: «Ми продовжуємо вважати, що категорична заборона технології спалювання є неправильною».

Ця заява походить від компанії, яка насправді продає більше електромобілів, ніж будь-коли раніше. За перші шість місяців року на чисто електричні автомобілі BMW Group припадало 15,7% усіх поставок. Це більше порівняно з 12,6 відсотками EV, досягнутими за той самий період 2023 року. Поставки автомобілів BMW, Mini та Rolls-Royce з нульовим рівнем викидів зросли на 24,6 відсотка до 190 614 одиниць до червня.

Олівер Зіпс вважає, що регулятори не повинні поспішати з забороною двигуна внутрішнього згоряння. Замість цього він стверджує, що ЄС повинен якнайшвидше заохочувати впровадження палива з низьким вмістом CO2. Не лише для нових автомобілів, а й для наявного автопарку. Керівник BMW згадує, що в 27 країнах ЄС є понад 250 мільйонів автомобілів.

«Найбільш вагомий внесок у «захист клімату» – це той, який ми можемо зробити сьогодні: іншими словами, кожна тонна CO2, яку ми можемо заощадити сьогодні, а не колись у майбутньому, має значення. Це також передбачає вимогливість і просування використання палива з низьким вмістом CO2, як-от електронне паливо, E25 або HVO100 – якомога швидше та якнайширше».

Якщо ви не знайомі з цими двома видами палива, E25 містить 25 відсотків етанолу та 75 відсотків бензину. Що стосується HVO100, то це гідроочищена рослинна олія без викопних речовин, вироблена з повністю відновлюваних джерел, таких як кулінарна олія. Водневий партнер BMW Toyota продає Land Cruiser і Hilux у Західній Європі з дизельними двигунами, сумісними з HVO100. Toyota стверджує, що якщо паливо виготовляється з використаної рослинної олії, викиди CO2 на 90 відсотків нижчі порівняно зі звичайним дизелем.

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Попри те, що BMW захищає двигуни внутрішнього згоряння, виробник прогнозує, що зростання електромобілів продовжиться в найближчі роки. Він все ще вірить, що до кінця десятиліття на чисто електричні транспортні засоби припадатиме принаймні половина його річних продажів. Бренди BMW Group Mini та Rolls-Royce пообіцяли перейти на повністю електричні двигуни приблизно в цей час, залишивши лише основний бренд BMW з автомобілями з двигуном ICE.

Кілька місяців тому BMW продав свій мільйонний електромобіль, приблизно через 11 років після того, як дивовижний хетчбек i3 поклав початок тренду електромобілів у Баварії. Залишок цього десятиліття буде надзвичайно насиченим, оскільки до 2028 року заплановано випустити в продаж принаймні шість моделей на базі Neue Klasse. Крім того, у звітах стверджується, що будуть електричні позашляховики iX5, iX6 та iX7 на базі тієї ж архітектури CLAR, що використовується на бензинових/дизельних моделях.