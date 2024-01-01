Закон о синтетическом топливе может оказаться фейком

В 2022 году Европейский Союз завершил планы фактического запрета продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Однако эти планы не были такими окончательными после того, как Германия и другие члены ЕС с большой автомобильной промышленностью давили на законодателей, чтобы они реальнее смотрели на вещи. Жизнь ДВС в законах ЕС продолжили за счет использования синтетического топлива. Это произошло в 2023 году.

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Теперь генеральный директор BMW Оливер Зипс выдает предупреждение. Даже если продажи новых автомобилей, работающих на синтетическом топливе, будут разрешены после середины следующего десятилетия, результат может быть таким же: фактический запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это будет иметь огромные последствия для всего мира, поскольку многие крупные автомобильные игроки расположены в Европе.

"В настоящее время есть много признаков того, что Комиссия ЕС стремится к фиктивному решению, при котором запрет на двигатели внутреннего сгорания смягчается просто путем якобы открытия для eFuels. Однако, если это ничего не делает для ускорения наращивания низкоэмиссионного топлива CO2 и делает его использование практичным, это было бы преднамеренным запретом двигателей внутреннего сгорания через черный ход".

В отличие от большинства своих конкурентов, BMW не желает устанавливать конечную дату для двигателей внутреннего сгорания. В то время как соперники Mercedes и Audi недавно ослабили свои цели в отношении электромобилей, мюнхенский автопроизводитель настаивает на том, что смерть ICE не должна быть принудительной. Выступая во время телефонной конференции после того, как компания опубликовала свой полугодовой отчет, Зипсе сказал: "Мы продолжаем считать, что категорический запрет технологии сжигания является неправильным".

Это заявление исходит от компании, которая на самом деле продает больше электромобилей, чем когда-либо прежде. За первые шесть месяцев года на чисто электрические автомобили BMW Group приходилось 15,7% всех поставок. Это больше по сравнению с 12,6 процентами EV, достигнутыми за тот же период 2023 года. Поставки автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce с нулевым уровнем выбросов выросли на 24,6 процента до 190 614 единиц до июня.

Оливер Зипс считает, что регуляторы не должны спешить с запретом двигателя внутреннего сгорания. Вместо этого он утверждает, что ЕС должен как можно быстрее поощрять внедрение топлива с низким содержанием CO2. Не только для новых автомобилей, но и для имеющегося автопарка. Руководитель BMW вспоминает, что в 27 странах ЕС есть более 250 миллионов автомобилей.

"Наиболее весомый вклад в "защиту климата" – это тот, который мы можем сделать сегодня: другими словами, каждая тонна CO2, которую мы можем сэкономить сегодня, а не когда-то в будущем, имеет значение. Это также предполагает требовательность и продвижение использования топлива с низким содержанием CO2, например электронное топливо, E25 или HVO100 – как можно скорее и как можно шире".

Если вы не знакомы с этими двумя видами топлива, E25 содержит 25 процентов этанола и 75 процентов бензина. Что касается HVO100, то это гидроочищенное растительное масло без ископаемых веществ, произведенное из полностью возобновляемых источников, таких как кулинарное масло. Водородный партнер BMW Toyota продает Land Cruiser и Hilux в Западной Европе с дизельными двигателями, совместимыми с HVO100. Toyota утверждает, что если топливо изготавливается из использованного растительного масла, выбросы CO2 на 90 процентов ниже по сравнению с обычным дизелем.

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Несмотря на то, что BMW защищает двигатели внутреннего сгорания, производитель прогнозирует, что рост электромобилей продолжится в ближайшие годы. Он все еще верит, что к концу десятилетия на чисто электрические транспортные средства будет приходиться по крайней мере половина его годовых продаж. Бренды BMW Group Mini и Rolls-Royce пообещали перейти на полностью электрические двигатели примерно в это время, оставив только основной бренд BMW с автомобилями с двигателем ICE.

Несколько месяцев назад BMW продал свой миллионный электромобиль, примерно через 11 лет после того, как удивительный хэтчбек i3 положил начало тренду электромобилей в Баварии. Остаток этого десятилетия будет чрезвычайно насыщенным, поскольку до 2028 года запланировано выпустить в продажу по крайней мере шесть моделей на базе Neue Klasse. Кроме того, в отчетах утверждается, что будут электрические внедорожники iX5, iX6 и iX7 на базе той же архитектуры CLAR, что используется на бензиновых/дизельных моделях.