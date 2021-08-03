Игроки в футбол являются известными любителями быстрых дорогих автомобилей, а еще к ним прислушиваются миллионы фанатов, и Audi решила использовать это на пользу популяризации своих электромобилей, раздав всем футболистам "Баварии" по электрическому спортседану.

Профессиональные футболисты имеют высокие гонорары и бонусы и вряд ли нуждаются в благотворительности, при желании могли бы каждый месяц покупать себе e-tron GT. Но немецкий производитель полностью взял на себя расходы на автопарк для ФК “Бавария Мюнхен”. Впрочем, футболисты будут пользоваться электрокарами, только пока будут в команде.

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Электрические спортивные седаны в конфигурациях GT2 и GT3 RS были переданы 29 июля в Центре Audi в Нойбург-на-Дунае. Электрокарами будут пользоваться 15 футболистов и представителей клуба “Бавария”. Во время передачи несколько футболистов сразу провели тест-драйв машин, среди присутствующих были Лерой Сане, Леон Горецкая, Серж Гнабри и Роберт Левандовский. Звезды футбола оттачивали свои навыки вождения под руководством чемпионов Формулы Е Лукаса ди Грасси и Рене Раста.

“Вместе с Audi мы хотим вдохновить людей на более активный защиту климата – через положительные примеры успешной трансформации”, – сказал член правления по маркетингу ФК “Бавария” Андреас Юнг. “Электрификация нашего парка автомобилями Audi e-tron и оснащение наших тренировочных площадок и “Альянс-Арены” зарядными устройствами – прекрасные примеры этого”.

В Германии Audi e-tron GT quattro 2021 года имеет рекомендованную розничную цену 103 600 евро за базовую модель. Электрокар средней комплектации стоит от 121 705 евро, а самая дорогая версия стоит минимум 135 280 евро. Но топовым вариантом является RS e-tron GT. Эта версия имеет мощность в 598 л. с. и 830 Нм крутящего момента, выстреливает до сотни за 3,3 секунды и может проехать 472 км между зарядками. Цены на RS-версии стартуют с 139 250 евро за наиболее бедно оснащенный электрокар и со 192 497 евро за машину с “полным фаршем”, но еще не со всеми дополнительными опциями.

Фото: служебные Audi e-tron GT для футболистов”Баварии" / Audi