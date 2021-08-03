Гравці у футбол є знаними любителями швидких дорогих автомобілів, а ще до них прислухаються мільйони фанатів і Audi вирішила використати це на користь популяризації своїх електромобілів, роздавши усім футболістам "Баварії" по електричному спортседану.

Професійні футболісти мають високі гонорари та бонуси й навряд чи потребують благодійності – за бажання, могли б щомісяця купувати собі e-tron GT. Але німецький виробник повністю узяв на себе витрати на автопарк для ФК “Баварія Мюнхен”. Втім, футболісти користуватимуться електрокарами, лиш поки будуть у команді.

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Електричні спортивні седани в конфігураціях GT2 та RS GT3 були передані 29 липня в Центрі Audi в Нойбург-на-Дунаї. Електрокарами будуть користуватися 15 футболістів та представників клубу “Баварія”. Під час передачі кілька футболістів одразу провели тест-драйв машин, серед присутніх були Лерой Сане, Леон Горецька, Серж Гнабрі та Роберт Левандовський. Зірки футболу відточували свої навички водіння під керівництвом чемпіонів Формули Е Лукаса ді Грассі та Рене Раста.

“Разом з Audi ми хочемо надихнути людей на активніший захист клімату – через позитивні приклади успішної трансформації”, – сказав член правління з маркетингу ФК “Баварія” Андреас Юнг. “Електрифікація нашого парку автомобілями Audi e-tron та оснащення наших тренувальних майданчиків та “Альянс-Арени” зарядними пристроями – чудові приклади цього”.

У Німеччині Audi e-tron GT quattro 2021 року має рекомендовану роздрібну ціну 103 600 євро за базову модель. Електрокар середньої комплектації коштує від 121 705 євро, а найдорожча версія коштує мінімум 135 280 євро. Але топовим варіантом є RS e-tron GT. Ця версія має в потужність у 598 к.с. і 830 Нм крутного моменту, вистрілює до сотні за 3,3 секунди та може проїхати 472 км між зарядками. Ціни на RS-версії стартують з 139 250 євро за найбідніше оснащений електрокар та зі 192 497 євро за машину з “повним фаршем”, але ще не з усіма додатковими опціями.

Фото: службові Audi e-tron GT для футболістів “Баварії” / Audi