Каждый гаражный мастер когда-то достигает уровня, на котором ему становится нужным компрессор. Не тот, которым накачивают шины (хотя это тоже не исключается), а тот, что приводит в действие различные пневмоинструменты.

Гаражный компрессор – универсальное оборудование, которое позволяет облегчить и ускорить некоторые виды работ по сервису и ремонту. Конечно, речь идет прежде всего о текущих работах с собственным автомобилем, но они тоже бывают и объемными, и долгими, то есть такими, которые требуют затрат физических сил и времени.

Все компрессоры гаражного назначения имеют однотипную конструкцию, отличия – в нюансах компоновки и качестве исполнения

От того, какие виды работ планируется выполнять с помощью компрессора, зависят его характеристики. Набор пневмоинструмента может быть минимальным – пистолеты для подкачки колес и продувки и пульвер для покраски в придачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоит покрасить авто: цена и тонкости

Но как показывает опыт, рано или поздно в арсенале каждого владельца гаражного компрессора появляется полный комплект пневмоинструмента: шлифмашинка, пистолеты для пескоструйки и нанесения антикоров. Но очень часто сам компрессор оказывается не способным поддерживать некоторый инструмент – из-за несоответствия технических характеристик. Поэтому рекомендуется сразу приобретать компрессор с параметрами, которые удовлетворят потребности наиболее требовательных инструментов. Ниже мы даем таблицу основных характеристик наиболее популярных пневмогаджетов, но прежде надо рассказать о конструктивных вариантах компрессоров, от которых тоже многое зависит.

Производительность

Это один из двух-трех основных параметров, который определяет тип и эффективность инструмента, который к компрессору можно подключать. В характеристиках инструмента этот параметр обозначен как минимальный расход воздуха, л/мин. Если производительность компрессора меньше, чем расход воздуха инструментом, последний нормально работать не будет. То есть компрессор будет бесполезным.

Даже любительская линейка компрессоров состоит из нескольких моделей разной производительности – в зависимости от инструментов и объемов работ

Рабочее давление

Это еще одна важная характеристика, при несоответствии которой инструмент работать не будет. Имейте в виду, что для инструмента важно не максимальное давление, а среднее давление в диапазоне от автоматического выключения компрессора после наполнения ресивера до его включения после падения давления (например, у большинства бюджетных гаражных моделей это 6 – 8 бар).

Объем ресивера (баллона)

Это тоже довольно важный показатель, который позволяет спокойно работать с инструментом, имеющим большой расход воздуха – например, пульверизатором для покраски кузова. Для покраски мелких деталей достаточно ресивера 25 – 50 л, для окраски целого кузова лучше иметь 100-литровый баллон – иначе придется часто останавливаться, чтобы дать компрессору время накачать давление в ресивер.

Компрессоры с прямым приводом от двигателя – моноблок – более компактные (красного цвета), но модели с ременным приводом (синие) более выносливы. Объем ресивера от типа привода напрямую не зависит

Мощность двигуна

Эта характеристика электродвигателя при выборе компрессора для владельца вроде бы не очень важна. Но от нее напрямую зависит производительность агрегата. А кроме того – и его долговечность, ведь слабый двигатель быстрее износится, особенно на модели небольшой мощности и с небольшим ресивером, где ему придется часто включаться и подолгу работать от включения до отключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как заехать в гараж

Количество цилиндров

Эта особенность компоновки влияет на долговечность компрессора. Например, двухцилиндровый вариант используется в основном на профессиональных компрессорах для СТО, которые подолгу работают без остановки. Все “любительские” гаражные модели – одноцилиндровые.

Некоторые компрессоры имеют в комплекте набор основных инструментов, востребованных в гараже активного автомобилиста

Привод от двигателя

Большинство недорогих моделей выполнены моноблоком – электродвигатель смонтирован вместе с цилиндром собственно компрессора. На моделях, более близких к профессиональной сфере, привод от электродвигателя к компрессору ременной. Это лучше для компрессоров, которые работают в длительном режиме.

На специализированных сайтах можно найти более детальное рассмотрение каждого из вышеприведенных параметров. Но для частного гаражного использования важны фактически два: рабочее давление и производительность.

Ориентировочные характеристики компрессора, необходимые для некоторых инструментов

Устройство Необходимое давление, бар Минимальный расход воздуха, л/мин Пистолет для подкачки шин 3 – 4,5 50 Пистолет для продувки 4 150 – 200 Пистолет для антикора 6 200 Пистолет пескоструйный 8 200 - 250 Гайковерт 6 – 7 80 – 200 Аэрограф 2 – 3 100 Пульверизатор для покраски 3 – 6 200 – 400 Шлифовальная машинка 6 – 7 180 – 450

Такой вид имеет типичный компрессор "любительского" назначения бюджетного сегмента. Характеристики моделей разных брендов одинаковы, компрессорная головка зачастую – также

Рекомендация Авто24

Если вы не планируете использовать компрессор ежедневно с утра до ночи и имеете при том ограниченный бюджет, советуем вам поставить на первое место технические характеристики. Стоит потратить средства на аппарат с максимально возможной производительностью и большим баллоном – пусть он будет подержанным или не очень уважаемой марки. Мелкие технические проблемы, которые гипотетически могут возникнуть у подержанного компрессора, не будут иметь большого значения при любительском использовании. А вот запас характеристик никогда не будет лишним – вам скажет об этом любой счастливый владелец гаражного компрессора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для чего нужно проверять давление в шинах автомобиля