Кожен гаражний майстер колись досягає рівня, на якому йому стає потрібним компресор. Не той, яким накачують шини (хоча це теж не виключається), а той, що приводить у дію різні пневмоінструменти.

Гаражний компресор – універсальне обладнання, яке дозволяє полегшити і прискорити деякі види робіт із сервісу і ремонту. Звісно, йдеться перш за все про поточні роботи з власним автомобілем, але вони теж бувають і об’ємними, і тривалими – тобто такими, що потребують витрат фізичних сил і часу.

Усі компресори гаражного призначення мають однотипну конструкцію, відмінності – у нюансах компонування і якості виконання

Від того, які види робіт планується виконувати за допомогою компресора, залежать його характеристики. Набір пневмоінструмента може бути мінімальним – пістолети для підкачки коліс і продувки та пульвер для фарбування на додачу.

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Але як показує досвід, рано чи пізно в арсеналі кожного власника гаражного компресора з’являється повний комплект пневмоінструменту: шліфмашинка, пістолети для піскоструйки та нанесення антикорів. Але дуже часто сам компресор виявляється не спроможним підтримувати деякий інструмент – через невідповідність технічних характеристик. Тому рекомендується купувати компресор з параметрами, які задовільнять потреби найбільш вимогливих інструментів. Нижче ми даємо таблицю основних характеристик найбільш популярних пневмогаджетів, але раніше треба розповісти про конструктивні варіанти компресорів, від яких теж багато що залежить.

Продуктивність

Це один з двох-трьох основних параметрів, який визначає тип і ефективність інструмента, який до компресора можна підключати. В характеристиках інструмента цей параметр позначений як мінімальна витрата повітря, л/хв. Якщо продуктивність компресора менше, ніж витрата повітря інструментом, останній нормально працювати не буде. Тобто компресор буде безпомічним.

Навіть любительська лінійка компресорів складається з кількох моделей різної продуктивності – залежно від інструментів і об’ємів робіт

Робочий тиск

Це ще одна важлива характеристика, при невідповідності якої інструмент працювати не буде. Майте на увазі, що для інструмента важливий не максимальний тиск, а середній тиск у діапазоні від автоматичного вимикання компресора після наповнення ресивера до його вмикання після падіння тиску (наприклад, у більшості бюджетних гаражних моделей це 6 – 8 бар).

Об’єм ресивера (балона)

Це теж доволі важливий показник, який дає змогу спокійно працювати з інструментом, що має велику витрату повітря – наприклад, пульверизатор для фарбування кузова. Для фарбування дрібних деталей достатньо ресивера 25 – 50 л, для фарбування цілого кузову краще мати 100-літровий балон – інакше доведеться часто зупинятися, щоб дати компресору час накачати тиск у ресивер.

Компресори з прямим приводом від двигуна – моноблок – більш компактні (червоного кольору), але моделі з пасовим приводом (сині) більш витривалі. Об’єм ресивера від типу приводу напряму не залежить

Потужність двигуна

Ця характеристика електродвигуна при виборі компресора для власника начебто не дуже важлива. Але від неї безпосередньо залежить продуктивність агрегата. А крім того – і його довговічність, адже слабий двигун швидше зноситься, особливо на моделі невеликої потужності і з невеликим ресивером, де йому доведеться часто вмикатися і подовгу працювати від вмикання до вимикання.

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Кількість циліндрів

Ця особливість компоновки впливає на довговічність компресора. Наприклад, двоциліндровий варіант використовується здебільшого на професійних компресорах для СТО, які працюють без зупину. Всі “любительські” гаражні моделі – одноциліндрові.

Деякі компресори мають у комплекті набір основних інструментів, затребуваних у гаражі активного автомобіліста

Привід від двигуна

Більшість недорогих моделей виконані моноблоком – електродвигун змонтовано разом із циліндром власне компресора. На моделях, ближчих до професійної сфери, привід від електродвигуна до компресора паском. Це краще для компресорів, які працюють у тривалому режимі.

На спеціалізованих сайтах можна знайти більш детальний розгляд кожного із вищенаведених параметрів. Але для приватного гаражного використання важливі фактично дві цифри: робочий тиск і продуктивність.

Орієнтовні характеристики компресора, необхідні для деяких інструментів

Пристрій Необхідний тиск, бар Мінімальна витрата повітря, л/хв Пістолет для підкачування шин 3 – 4,5 50 Пістолет для продувки 4 150 – 200 Пістолет для антикору 6 200 Пістолет піскоструйний 8 200 - 250 Гайковерт 6 – 7 80 – 200 Аерограф 2 – 3 100 Пульверизатор для фарбування 3 – 6 200 – 400 Шліфувальна машинка 6 – 7 180 – 450

Такий вигляд має типовий компресор “любительського” призначення бюджетного сегменту. Характеристики моделей різніх брендів однакові, компресорна голівка – також

Рекомендація Авто24

Якщо ви не плануєте використовувати компресор щодня з ранку до ночі, і маєте при тому обмежений бюджет, радимо вам поставити на перше місце технічні характеристики. Варто витратити кошти на апарат з максимально можливою продуктивністю і великим балоном – хай він буде вживаним або не дуже поважної марки. Дрібні технічні проблеми, які гіпотетично можуть виникнути у вживаного компресора, не матимуть великого значення при любительському використанні. А ось запас характеристик ніколи не буде зайвим – вам скаже про це будь-який щасливий власник гаражного компресора.

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