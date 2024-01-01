Где больше всего продается электрогрузовиков Volvo

В сегменте коммерческого транспорта с грузоподъемностью 16 тонн и более прошлогодняя доля компании Volvo Trucks в Европе подошла к отметке 47%. За 12 месяцев на том рынке продано 1970 грузовиков. Об этом говорится в сообщении производителя на собственном сайте.

В числе крупнейших потребителей 2024 года электрогрузовиков Volvo названы рынки Германии, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Швейцарии.

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Чуть меньшую долю рынка, но все-таки лидерскую, Volvo Trucks удерживает в Северной Америке. Там его доля – 40% от объема проданных в прошлом году тяжелых электрогрузовиков.

Компания Volvo Trucks вышла со своими аккумуляторными грузовиками в серийное производство электрогрузовиков в 2019 году. За это время продуктовая палитра выросла до восьми моделей. Суммарно перевозчики получили под этим брендом 4800 электрогрузовиков.

Более активное внедрение электрических грузовиков зависит от расширения зарядной инфраструктуры. Фото: Volvo Trucks

"География наших электрогрузовиков быстро расширяется. Общий пробег нашего электропарка превысил 140 миллионов километров в коммерческих операциях наших клиентов по всему миру. Следующий электрогрузовик, который мы выведем на рынок, сможет преодолевать до 600 километров на одном заряде", – отмечает президент Volvo Trucks Роджер Альм.

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По состоянию на 1 января 2025 года парк аккумуляторных грузовиков Европы всех брендов составляет всего 1,3% от общего рынка грузовых автомобилей с традиционными силовыми агрегатами.