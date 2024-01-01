Де найбільше продається електровантажівок Volvo

У сегменті комерційного транспорту з вантажністю 16 тонн і більше торішня частка компанії Volvo Trucks у Європі підійшла до відмітки 47%. За 12 місяців на цьому ринку продано 1970 вантажівок. Про це йдеться в повідомленні виробника на власному сайті.

З-поміж найбільших споживачів 2024 року названо ринки електровантажівок Volvo Німеччини, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Швейцарії.

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Трохи меншу частку ринку, але все-таки лідерську, Volvo Trucks утримує у Північній Америці. Там його частка – 40% обсягу проданих торік важких електровантажівок.

Компанія Volvo Trucks вийшла зі своїми акумуляторними вантажівками в серійне виробництво електровантажівок у 2019 році. За цей час продуктова палітра зросла до восьми моделей. Сумарно перевізники отримали під цим брендом 4800 електровантажівок.

Більш активне впровадження електричних вантажівок залежить від розширення зарядної інфраструктури. Фото: Volvo Trucks

"Географія наших електровантажівок швидко розширюється. Загальний пробіг нашого електропарку перевищив 140 мільйонів кілометрів у комерційних операціях наших клієнтів по всьому світу. Наступна електровантажівка, яку ми виведемо на ринок, зможе долати до 600 кілометрів на одному заряді", – зазначає президент Volvo Trucks Роджер Альм.

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Станом на 1 січня 2025 року парк акумуляторних вантажівок Європи усіх брендів становить лише 1,3% від загального ринку вантажних автомобілів з традиційними силовими агрегатами.