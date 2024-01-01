Где чаще всего пересекают границу по еЧерге

Главная задача достигнута – фуры уже не стоят неделями у границы, а пассажиры автобусов не страдают в течение суток в тесном салоне. Именно это отметил на ФБ-странице заместитель главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

С помощью предварительного реестра в еЧерзи осуществлено более 1 миллиона 765 тысяч пересечений грузовиками и более 235 тысяч автобусами.

Трафик записей на выезд грузовиков из Украины:

Ягодин – Дорогуск – 290 тысяч;

Порубное – Сирет – 190 тысяч;

Чоп – Тиса – 161 тысяча;

Краковец – Корчева – 139 тысяч;

Шегини – Медика – 128 тысяч.

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"Это только начало. Мы видим, что система работает. Но самое главное – мы видим, где и как ее улучшать. И работаем над этим ежедневно. Сейчас обновляем правила для грузовиков и автобусов. Последние уже на общественном обсуждении, для грузовиков тоже вскоре представим", – отметил Сергей Деркач.

Трафик МАПП записей на выезд автобусов из Украины:

Шегини – Медика - 30 тысяч;

Краковец – Корчева - 27 тысяч;

Ягодин – Дорогуск – 19 тысяч;

Устилуг – Зосин – 11,7 тысячи;

Рава-Русская – Хребенне – 11,6 тысячи.

Специалисты платформы подсчитали, что мобильное приложение еЧерга было загружено почти 94 000 раз

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Всего в системе зарегистрировано почти 138 тысяч водителей. В основном это граждане Украины. Однако доступ открыт и для иностранцев. Этой услугой на предварительную запись пересечения границы уже активно пользуются водители из Польши, Румынии, Молдовы, Венгрии, Словакии, Турции и других стран.