Де найчастіше перетинають кордон за єЧергою

Головного завдання досягнуто – фури вже не стоять тижнями біля кордону, а пасажири автобусів не страждають протягом доби в тісному салоні. Саме на цьому наголосив на ФБ-сторінці заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

За допомогою попереднього реєстру в єЧерзі здійснено понад 1 мільйон 765 тисяч перетинів вантажівками та більш як 235 тисяч автобусами.

Трафік записів на виїзд вантажівок з України:

Ягодин – Дорогуськ – 290 тисяч;

Порубне – Сірет – 190 тисяч;

Чоп – Тиса – 161 тисяча;

Краківець – Корчова – 139 тисяч;

Шегині – Медика – 128 тисяч.

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"Це тільки початок. Ми бачимо, що система працює. Але найголовніше – ми бачимо, де і як її покращувати. І працюємо над цим щодня. Зараз оновлюємо правила для вантажівок та автобусів. Останні вже на громадському обговоренні, для вантажівок теж невдовзі представимо", – зазначив Сергій деркач.

Трафік МАПП записів на виїзд автобусів з України:

Шегині – Медика - 30 тисяч;

Краківець – Корчова - 27 тисяч;

Ягодин – Дорогуськ – 19 тисяч;

Устилуг – Зосін – 11,7 тисячі;

Рава-Руська – Хребенне – 11,6 тисячі.

Фахівці платформи підрахували, що мобільний застосунок єЧерга був завантажений майже 94 000 разів

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Загалом в системі зареєстровано майже 138 тисяч водіїв. В основному це громадяни України. Однак доступ відкрито й для іноземців. Цією послугою на попередній запис перетину кордону вже активно користуються водії з Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини, Туреччини та інших країн.