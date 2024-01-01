Где грузовикам можно ездить по полосам для общественного транспорта

Такая норма действует на отдельных участках дорог, что позволило вывести из замедленных транспортных потоков и предоставить приоритет доставке общественно полезных грузов. Для начала такое разрешение на полосы интенсивного движения (tungtrafikkfelt) получили автомагистрали возле Фредрикстада в Эстфолде и на E6 возле Осло.

Сейчас допуск одобрен на участок E18 между Аскером и Холменом. Там создана "полоса интенсивного движения" на расстоянии примерно 4 километра в месте, где из-за ремонтных работ возникают особенно большие пробки. Об этом рассказывает Норвежская ассоциация владельцев грузовиков (NLF – Norges Lastebileier-Forbund).

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Указано, что на новой полосе могут двигаться автобусы и грузовики с полной массой более 7,5 тонны. С 6.00 до 10.00 в будни будет действовать ограничение 60 км/ч. В другое время суток и в выходные скорость разрешена до 80 км/ч.

Интенсивное движение грузовиков в полосе движения автобусов также ввел новую норму: отныне на tungtrafikkfelt въезд легковым электромобилям запрещен – едут в общем потоке, а не в "автобусном", как это было раньше.

Обозначение в начале зоны действия полосы интенсивного движения (tungtrafikkfelt) и ее завершения. Фото: NLF

В основу нововведения положено содействие транспортным компаниям, поскольку грузовики и тяжеловесный транспорт признан "коллективным перевозчиком грузов". Им должны быть созданы благоприятные маршрутные условия.

Символ интенсивного движения на дорожных знаках и разметке указывает, где начинается и продолжается полоса интенсивного движения. Он используется для обозначений, что поле зарезервировано для тяжелого транспорта.

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Символ размещается в начале действия зоны, повторяется после перекрестков, а также может использоваться на участке между перекрестками, если необходимо. Это позволяет водителям легко понять, какие полосы предназначены для интенсивного движения.

Таким образом ехать по полосе интенсивного движения водителю с правами категории В не стоит – оштрафуют. Полоса отведена для транспортных средств, разрешенная полная масса которых превышает установленную и она легковым автомобилям не соответствует.