С 1 февраля в Норвегии действует упрощенная программа обучения для украинских водителей: 55 часов (8 дней) переподготовки по сравнению со 140 часами (18 дней) для грузовых перевозок и 50 часов для работы на пассажирском транспорте.

Учиться никогда не поздно

Предложение Государственной службы автомобильных дорог Норвегии к своему Минтрансу и соответствующим правительственным структурам по ускорению выдачи разрешения украинским профессиональным водителям быстрее приступить к работе прошло все разрешительные инстанции и уже действует.

Теперь упомянутое ведомство по заявлению нашего соотечественника, который имеет на руках украинское водительское удостоверение соответствующей категории, может предоставить ему разрешение на краткосрочные курсы дополнительного обучения для дальнейшей работы по специальности в сфере грузовых или пассажирских перевозок. Без этого трудоустройство проблематично.

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Во-первых, ни одна транспортная компания не согласится взять на работу даже опытного водителя без переподготовки и соответствующего национального сертификата. Во-вторых, украинские "права" там хотя и признаются, но "курс молодого шофера" даже для 50-летнего водителя нужно пройти.

Этот процесс обусловлен как региональными особенностями маршрутной сети (см. видео ниже), так и некоторыми различиями в ПДД. Кроме этого, водителям важно знать местную методологию документооборота при перевозке грузов, требования безопасности, нормативную базу по рабочему времени и отдыху. Все это дают курсы.

Для украинских водителей сделано исключение

Курс переподготовки для украинских водителей уменьшили до минимальных 55 часов обучения для грузовых перевозок и минимум 50 часов для работы на пассажирском транспорте. Это по программе теоретической подготовки. После этого обязательный теоретический экзамен.

Кроме этого, обе группы водителей имеют в программе не менее 2,5 часов практических занятий по индивидуальному вождению. Конечно, это потом закрепляется зачетом.

Норвежская ассоциация владельцев грузовиков также была единодушна с предложением Государственной службы автомобильных дорог Норвегии по коротким курсам для адаптации украинских водителей к условиям и специфике работы в Норвегии. По мнению специалистов, которые высоко оценивают знания и профессионализм украинских водителей, предложенных 55 часов (8 дней) по сравнению со 140 часами (18 дней) вполне достаточно для их подготовки.

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За время переподготовки водители-профессионалы из Украины усвоят местную специфику и быстро интегрируются в процесс грузовых и пассажирских автоперевозок. Имея опыт работы в Украине, они также будут хорошо подготовлены к командировкам от местных транспортных компаний по европейским маршрутам.

Срок действия сертификатов может стать бессрочным

Сообщается, что выданное водительское удостоверение (сертификат водителя) будет иметь юридическую силу пока на его владельца распространяются правила временной коллективной защиты для лиц, перемещенных из Украины. Сейчас объявлен срок максимум до 6 марта 2025 года.

Правда, упомянутая дата является условной, поскольку уменьшение срока обучения для украинских водителей для их быстрого трудоустройства связано с дефицитом водителей в сегменте грузовых и пассажирских перевозок. Из этого следует, что за год-полтора потребность в водителях с повестки дня не исчезнет и наши соотечественники автоматически получат продление действующих сертификатов.

Это правдоподобно и очень реально. Как подсчитали аналитики ассоциации работодателей Spekter, ежегодно Норвегия только в сегменте пассажирских перевозок требует почти тысячи новых водителей автобусов, не говоря уже о более широком грузовом секторе. Так что Норвегия эти кадры у себя не только закрепит, но и создаст еще лучшие условия.

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Если этого не произойдет, то водителей очень быстро переманит к себе Германия или любая другая страна Европы: нехватка этих профи будет только расти. Уже сейчас средний возраст водителей является высоким, а через год-два он станет еще выше из-за выхода части профессионалов на пенсию.