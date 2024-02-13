З 1 лютого у Норвегії діє спрощена програма навчання для українських водіїв: 55 годин (8 днів) перепідготовки порівняно зі 140 годинами (18 днів) для вантажних перевезень і 50 годин для роботи на пасажирському транспорті..

Вчитися ніколи не пізно

Пропозиція Державної служби автомобільних доріг Норвегії до свого Мінтрансу та відповідних урядових структур щодо прискорення видачі дозволу українським професійним водіям швидше стати до роботи пройшла всі дозвільні інстанції і вже діє.

Тепер згадане відомство за заявою нашого співвітчизника, який має на руках українське водійське посвідчення відповідної категорії, може надати йому дозвіл на короткострокові курси додаткового навчання для подальшої роботи за спеціальністю у сфері вантажних чи пасажирських перевезень. Без цього працевлаштування проблематичне.

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По-перше, жодна транспортна компанія не погодиться взяти на роботу навіть досвідченого водія без перепідготовки і відповідного національного сертифіката. По-друге, українські "права" там хоча й визнаються, але "курс молодого шофера" навіть для 50-річного водія потрібно пройти.

Цей процес обумовлений як регіональними особливостями маршрутної мережі (див. відео нижче), так і деякими відмінностями в ПДР. Окрім цього, водіям важливо знати місцеву методологію документообігу при перевезенні вантажів, вимоги безпеки, нормативну базу щодо робочого часу та відпочинку. Все це дають курси.

Для українських водіїв зроблено виняток

Курс перепідготовки для українських водіїв зменшили до мінімальних 55 годин навчання для вантажних перевезень та мінімум 50 годин для роботи на пасажирському транспорті. Це за програмою теоретичної підготовки. Після цього обов’язковий теоретичний екзамен.

Окрім цього, обидві групи водіїв мають в програмі не менше 2,5 години практичних занять з індивідуального водіння. Звісно, це потім закріплюється заліком.

Норвезька асоціація власників вантажівок також була одностайна з пропозицією Державної служби автомобільних доріг Норвегії щодо коротших курсів для адаптації українських водіїв до умов та специфіки роботи в Норвегії. На думку фахівців, які високо оцінюють знання та професіоналізм українських водіїв, запропонованих 55 годин (8 днів) порівняно зі 140 годинами (18 днів) цілком достатньо для їх підготовки.

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За час перепідготовки водії-професіонали з України засвоять місцеву специфіку й швидко інтегруються в процес вантажних та пасажирських автоперевезень. Маючи досвід роботи в Україні, вони також будуть добре підготовлені до відряджень від тамтешніх транспортних компаній по європейських маршрутах.

Термін дії сертифікатів може стати безстроковим

Повідомляється, що видане водійське посвідчення (сертифікат водія) буде мати юридичну силу допоки на його власника поширюються правила тимчасового колективного захисту для осіб, переміщених з України. Наразі оголошено термін максимум до 6 березня 2025 року.

Щоправда, та дата є умовною, оскільки зменшення терміну навчання для українських водіїв задля їх швидкого працевлаштування пов’язано з дефіцитом водіїв у сегменті вантажних та пасажирських перевезень. З цього випливає, що за рік-півтора потреба в водіях з порядку денного не зникне і наші співвітчизники автоматично отримають продовження чинних сертифікатів.

Це правдоподібно й дуже реально. Як підрахували аналітики асоціації роботодавців Spekter, щороку Норвегія тільки в сегменті пасажирських перевезень потребує майже тисячі нових водіїв автобусів, не кажучи вже про ширший вантажний сектор. Так що Норвегія ці кадри у себе не тільки закріпить, але й створить ще кращі умови.

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Якщо цього не станеться, то водіїв дуже швидко переманить до себе Німеччина чи будь-яка інша країна Європи: нестача цих профі буде тільки зростати. Уже нині середній вік водіїв є високим, а через рік-два він стане ще вищим через вихід частини професіоналів на пенсію.