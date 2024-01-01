Де вантажівкам можна їздити смугами для громадського транспорту

Така норма діє на окремих ділянках доріг, що дозволило вивести з уповільнених транспортних потоків і надати пріоритет доставленню суспільно корисних вантажів. Для початку такий дозвіл на смуги інтенсивного руху (tungtrafikkfelt) отримали автомагістралі біля Фредрікстада в Естфолді та на E6 біля Осло.

Нині допуск схвалено на ділянку E18 між Аскером і Холменом. Там створено «смугу інтенсивного руху» на відстані приблизно 4 кілометри у місці, де через ремонтні роботи виникають особливо великі затори. Про це розповідає Норвезька асоціація власників вантажівок (NLF – Norges Lastebileier-Forbund).

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Зазначено, що на новій смузі можуть рухатися автобуси та вантажівки з повною масою понад 7,5 тонни. З 6.00 до 10.00 у будні діятиме обмеження 60 км/год. В інший час доби та у вихідні швидкість дозволена до 80 км/год.

Інтенсивний рух вантажівок у смузі руху автобусів також ввів нову норму: відтепер на tungtrafikkfelt в’їзд легковим електромобілям заборонено - їдуть у загальному потоці, а не в "автобусному", як це було раніше.

Позначення на початку зони дії смуги інтенсивного руху (tungtrafikkfelt) та її завершення. Фото: NLF

В основу нововведення покладено сприяння транспортним компаніям, оскільки вантажівки та великоваговий транспорт визнано "колективним перевізником вантажів". Їм мають бути створені найсприятливіші маршрутні умови.

Символ інтенсивного руху на дорожніх знаках та розмітці вказує, де починається і продовжується смуга інтенсивного руху. Він використовується для позначень, що поле зарезервовано для важкого транспорту.

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Символ розміщується на початку дії зони, повторюється після перехресть, а також може використовуватися на ділянці між перехрестями, якщо необхідно. Це дозволяє водіям легко зрозуміти, які смуги призначені для інтенсивного руху.

Таким чином їхати смугою інтенсивного руху водієві з правами категорії В не варто – оштрафують. Смуга відведена для транспортних засобів, дозволена повна маса яких перевищує встановлену і вона легковим автомобілям не відповідає.