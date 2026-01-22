Где на Киевщине АЗС торговали "бодягой"

Торговлю и производственную деятельность стационарных АЗС прекратили детективы Бюро экономической безопасности Киевской области.

Краткий рассказ об этих событиях правоохранители сделали на собственной ФБ-странице.

Продавали “настоящий” фальсификат

Следствие установило, что АЗС работали с нарушением требований законодательства Украины. В частности, отсутствовали паспорта качества на топливо и документы о его происхождении.

Это еще раз доказало, что владельцам транспорта отпускался фальсификат.

Не исключено, что через месяц-другой на месте прикрытой АЗС начнет работать новая. Фото: БЭБ Киевщины

Что засвидетельствовали обыски

По результатам проведенных санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли 4 топливно-распределительные колонки, дизельное топливо в количестве почти 7 тыс. литров и более 1,6 тыс. литров бензина марки А-95.

Кроме того, изъяли финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, черновые записи и наличные.

Продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Незаконное изготовление подакциза

Фигурантов дела обвиняют по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.