Стало известно, сколько в Украине работает нелегальных АЗС

Половина нелегальных АЗС сосредоточена в пяти регионах. Среди лидеров теневого рынка моторного топлива называют автозаправочные станции в Одесской, Львовской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Как заявил в среду на своей ТГ-странице народный депутат Украины, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, большинство этих точек действуют открыто, несмотря на многочисленные проверки правоохранительных органов.

Проверки есть – результатов нет

После обращения в Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Нацполиции был проведен ряд проверок.

Правоохранители изъяли топливо, инициировали отмену части лицензий и даже демонтировали оборудование на некоторых нелегальных АЗС.

Однако на практике большинство таких заправок продолжают работу.

Мониторинг показал: "теневые" точки работают и дальше

Во время собственного мониторинга команда помощников нардепа зафиксировала десятки заправок, которые продают топливо без чеков и без лицензий, даже после открытия уголовных производств.

Наиболее проблемными остаются Одесская, Днепропетровская и Львовская области. Там теневой бизнес горючим процветает, несмотря на официальные заявления о борьбе с ним.

Последствия для экономики и безопасности

Теневая торговля топливом – это не только потери государственного бюджета, но и удар по легальному бизнесу и риски для безопасности людей.

"Тень работает открыто и вызывающе у всех на глазах. Поэтому все мы очень надеемся, что практика "широко закрывать глаза" на проблему наконец будет остановлена. Ждем от правоохранительных органов соответствующих действий", – отметил во время видеоконференции с профильными ассоциациями Даниил Гетманцев.

В ходе обсуждения актуального вопроса повестки дня (видео в деталях можно посмотреть по этой ссылке) представители рынка моторного топлива призвали БЭБ и Генеральную прокуратуру Украины продемонстрировать реальные результаты борьбы, а не ограничиваться бумажными отчетами.