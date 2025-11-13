Стало известно, сколько в Украине работает нелегальных АЗС

ФОТО: БЭБ Украины|
Нелегальные АЗС не стесняются выдавать низкосортное топливо за А-95 со значком "+" или Premium
Половина нелегальных АЗС сосредоточена в пяти регионах. Среди лидеров теневого рынка моторного топлива называют автозаправочные станции в Одесской, Львовской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Как заявил в среду на своей ТГ-странице народный депутат Украины, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, большинство этих точек действуют открыто, несмотря на многочисленные проверки правоохранительных органов.
Проверки есть – результатов нет
После обращения в Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Нацполиции был проведен ряд проверок.
Правоохранители изъяли топливо, инициировали отмену части лицензий и даже демонтировали оборудование на некоторых нелегальных АЗС.
Однако на практике большинство таких заправок продолжают работу.
Мониторинг показал: "теневые" точки работают и дальше
Во время собственного мониторинга команда помощников нардепа зафиксировала десятки заправок, которые продают топливо без чеков и без лицензий, даже после открытия уголовных производств.
Наиболее проблемными остаются Одесская, Днепропетровская и Львовская области. Там теневой бизнес горючим процветает, несмотря на официальные заявления о борьбе с ним.
Последствия для экономики и безопасности
Теневая торговля топливом – это не только потери государственного бюджета, но и удар по легальному бизнесу и риски для безопасности людей.
"Тень работает открыто и вызывающе у всех на глазах. Поэтому все мы очень надеемся, что практика "широко закрывать глаза" на проблему наконец будет остановлена. Ждем от правоохранительных органов соответствующих действий", – отметил во время видеоконференции с профильными ассоциациями Даниил Гетманцев.
В ходе обсуждения актуального вопроса повестки дня (видео в деталях можно посмотреть по этой ссылке) представители рынка моторного топлива призвали БЭБ и Генеральную прокуратуру Украины продемонстрировать реальные результаты борьбы, а не ограничиваться бумажными отчетами.