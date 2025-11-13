Стало відомо, скільки в Україні нелегальних АЗС

Половина нелегальних АЗС зосереджена у п’яти регіонах. З-поміж лідерів тіньового ринку моторного пального називають автозаправні станції в Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Як заявив у серед на своїй ТГ-сторінці народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев, більшість цих точок діють відкрито, попри численні перевірки правоохоронних органів.

Перевірки є – результатів немає

Після звернення до Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Нацполіції було проведено низку перевірок.

Правоохоронці вилучили пальне, ініціювали скасування частини ліцензій і навіть демонтували обладнання на деяких нелегальних АЗС.

Однак на практиці більшість таких заправок продовжують роботу.

Моніторинг показав: "тіньові" точки працюють і далі

Під час власного моніторингу наша команда зафіксувала десятки заправок, які продають пальне без чеків і без ліцензій, навіть після відкриття кримінальних проваджень.

Найбільш проблемними залишаються Одеська, Дніпропетровська та Львівська області. Там тіньовий бізнес пальним процвітає попри офіційні заяви про боротьбу з ним.

Наслідки для економіки та безпеки

Тіньова торгівля пальним – це не лише втрати державного бюджету, а й удар по легальному бізнесу та ризики для безпеки людей.

"Тінь працює відкрито і зухвало у всіх на очах. Тому всі ми дуже сподіваємось, що практика «широко закривати очі» на проблему нарешті буде зупинена. Чекаємо від правоохоронних органів відповідних дій", – зазначив під час відеоконференції з профільними асоціаціями Данило Гетманцев.

В ході обговорення актуального питання порядку денного (відео в деталях можна переглянути за цим посиланням) представники ринку моторного пального закликали БЕБ та Генеральну прокуратуру України продемонструвати реальні результати боротьби, а не обмежуватися паперовими звітами.