Стало відомо, скільки в Україні нелегальних АЗС

ФОТО: БЕБ України|
Нелегальні АЗС не соромляться видавати низькосортне пальне за А-95 зі значком "+" чи Premium
Половина нелегальних АЗС зосереджена у п’яти регіонах. З-поміж лідерів тіньового ринку моторного пального називають автозаправні станції в Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
Як заявив у серед на своїй ТГ-сторінці народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев, більшість цих точок діють відкрито, попри численні перевірки правоохоронних органів.
Читайте також У столиці прикрили фейкову АЗС
Перевірки є – результатів немає
Після звернення до Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Нацполіції було проведено низку перевірок.
Правоохоронці вилучили пальне, ініціювали скасування частини ліцензій і навіть демонтували обладнання на деяких нелегальних АЗС.
Однак на практиці більшість таких заправок продовжують роботу.
Читайте також На одну нелегальну "мережу" з двох АЗС в Одесі стало менше
Моніторинг показав: "тіньові" точки працюють і далі
Під час власного моніторингу наша команда зафіксувала десятки заправок, які продають пальне без чеків і без ліцензій, навіть після відкриття кримінальних проваджень.
Найбільш проблемними залишаються Одеська, Дніпропетровська та Львівська області. Там тіньовий бізнес пальним процвітає попри офіційні заяви про боротьбу з ним.
Читайте також Бориспіль позбувся "бодяжної" АЗС
Наслідки для економіки та безпеки
Тіньова торгівля пальним – це не лише втрати державного бюджету, а й удар по легальному бізнесу та ризики для безпеки людей.
"Тінь працює відкрито і зухвало у всіх на очах. Тому всі ми дуже сподіваємось, що практика «широко закривати очі» на проблему нарешті буде зупинена. Чекаємо від правоохоронних органів відповідних дій", – зазначив під час відеоконференції з профільними асоціаціями Данило Гетманцев.
Читайте також На київських АЗС "бодяжать" по-чорному: на двох заправках фальсифікат уже не продаватимуть
В ході обговорення актуального питання порядку денного (відео в деталях можна переглянути за цим посиланням) представники ринку моторного пального закликали БЕБ та Генеральну прокуратуру України продемонструвати реальні результати боротьби, а не обмежуватися паперовими звітами.