Де на Київщини АЗС торгували "бодягою"

Торгівлю та виробничу діяльність стаціонарних АЗС припинили детективи Бюро економічної безпеки Київщини.

Стислу оповідь про ці події правохоронці зробили на власній ФБ-сторінці.

Продавали справжній фальсифікат

Слідство встановило, що АЗС працювали з порушенням вимог законодавства України. Зокрема, були відсутні паспорти якості на пальне та документи про його походження.

Це ще раз довело, що власникам транспорту відпускався фальсифікат.

Ніхто не гарантує, що через місяць-другий на місці прикритої АЗС розпочне працювати нова АЗС

Що засвідчили обшуки

За результатами проведених санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили 4 паливно-розподільні колонки, дизельне пальне у кількості майже 7 тис. літрів та понад 1,6 тис. літрів бензину марки А-95.

Окрім того, вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, чорнові записи та готівку.

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Незаконне виготовлення підакцизу

Фігурантів справи звинувачують за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.