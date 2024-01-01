Где в Европе самая дешевая заправка электромобиля: интересное исследование

По исследованию экспертов Европейской обсерватории альтернативных видов топлива, которые проводили анализ по общественных зарядных станциях всех форм собственности, в 2024 год самые доступные тарифы держались на зарядных станциях в Исландии (2,9 евро), Португалии (3,2 евро) и Финляндии (4,6 евро).

Кстати, здесь есть одна интересная деталь. Эксперты обратили внимание, что на финских зарядных станциях, где отпускают электроэнергию для аккумуляторных автомобилей за упомянутые 4,6 евро, эта услуга в четыре раза дешевле, чем в соседней Норвегии. Там почти 19 евро – 18,9. Об этом со ссылкой на упомянутое выше аналитическое учреждение пишет voronoiapp.com.

Читайте также Полная зарядка электрического Hummer обходится около 100 долларов

За основу для определения окончательной градации ценообразования бралась средняя стоимость зарядки электромобиля на общественной станции в течение 25 минут на 100 км.

Эксперты отмечают, что самая низкая цена на зарядку электромобилей в Исландии объясняется большой долей возобновляемых источников энергии в стране, что положительно влияет на стабильные тарифы и даже снижает цены на зарядку аккумуляторных машин.

Читайте также Бесплатная зарядка: какие программы предлагают разные автопроизводители

Своеобразным феноменом в области ценообразования на зарядку названа группа из девяти стран, где тариф на зарядку держится одинаковый – 9,8 евро. При этом они географически расположены в разных административных частях Европы.

Четыре из той группы размещены в южной части – Кипр, Греция, Мальта, Турция, две размещены в западной – Лихтенштейн и Люксембург, две в северной – Литва, Латвия, одна в восточной части – Румыния.

Графическая модель тарифов зарядки, €/100 км