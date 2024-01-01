Де у Європі найдешевша заправка електромобіля: цікаве дослідження

За дослідженням експертів Європейської обсерваторії альтернативних видів палива, які проводили аналіз по громадських зарядних станціях усіх форм власності, у 2024 році найдоступніші тарифи тримаються на зарядних станціях в Ісландії (2,9 євро), Португалії (3,2 євро) та Фінляндії (4,6 євро).

До речі, тут є одна цікава деталь. Експерти звернули увагу, що на фінських зарядних станціях, де відпускають електроенергію для акумуляторних автомобілів за згадані 4,6 євро, ця послуга у чотири рази дешевша, ніж у сусідній Норвегії. Там майже 19 євро – 18,9. Про це з посиланням на згадану вище аналітичну установу пише voronoiapp.com.

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За основу для визначення остаточної градації ціноутворення бралася середня вартість зарядки електромобіля протягом 25 хвилин на 100 км на громадській станції.

Експерти зазначають, що найнижча ціна на зарядку електромобілів в Ісландії пояснюється великою часткою відновлюваних джерел енергії в країні, що позитивно впливає на сталі тарифи та навіть знижує ціни на зарядку акумуляторних машин.

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Своєрідним феноменом в царині ціноутворення на зарядку названо групу з дев’яти країн, де тариф на зарядку тримається однаковий - 9,8 євро. При цьому вони географічно розміщені в різних адміністративних частинах Європи.

Чотири із тієї групи розміщені у південній частині – Кіпр, Греція, Мальта, Туреччина, дві розміщені у західній - Ліхтенштейн та Люксемьбург, дві у північній - Литва, Латвія, одна в східній частині – Румунія.

Графічна модель тарифів зарядки, €/100 км