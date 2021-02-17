Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Алексей Окопный.

По словам депутата Киевского городского совета, вскоре отдельные полосы для пассажирского транспорта будут отведены еще на шести столичных магистралях: Харьковском шоссе, проспектах Правды и Гагарина, улицах Луговой, Ивашкевича и Братиславской.

Кроме того, увеличится количество велодорожек, по которым также будут передвигаться водители персонального электротранспорта — самокатов, гироскутеров, гиробордов.

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Также депутат Окопный Алексей поделился планами по созданию новых парковок: по его словам, будет еще 6 новых перехватывающих площадок, начнется возведение шести многоуровневых подземных и наземных паркингов за счет инвесторов.

Алексей Окопный рассказал, что сегодня в столице работают на одной смене всего 7 парковочных инспекторов. Именно поэтому их эффективность настолько низка. Столице нужно минимум 150 человек, а также внедрить автоматизированную систему контроля оплаты стоимости услуг по парковке.

Напомним, что в Киеве подожгли авто владельца сообщества о столичных ДТП.