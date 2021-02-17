Про це розповів голова постійної комісії Київради з питань транспорту, зв`язку та реклами Олексій Окопний.

За словами депутата Київської міської ради, невдовзі окремі смуги для пасажирського транспорту будуть відведені ще на шести столичних магістралях: Харківському шосе, проспектах Правди і Гагаріна, вулицях Луговій, Івашкевича та Братиславській.

Окрім того, збільшиться кількість велодоріжок, по яких також будуть пересуватись водії персонального електротранспорту — самокатів, гіроскутерів, гіробордів.

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Також депутат Олексій Окопний поділився планами щодо створення нових парковок: за його словами, буде ще 6 нових перехоплюючих майданчиків, розпочнеться зведення шести багаторівневих підземних і наземних паркінгів за рахунок інвесторів.

Олексій Окопний розповів, що сьогодні в столиці працюють на одній зміні всього 7 паркувальних інспекторів. Саме тому їх ефективність настільки низька. Столиці потрібно мінімум 150 чоловік, а також впровадити автоматизовану системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

Нагадаємо, що в Києві підпалили авто власника спільноти про столичні ДТП.