Из-за непогоды, как сообщил глава МВД Игорь Клименко, на 14 автодорогах Украины полностью перекрыто движение транспорта.

Кроме сил ГСЧС, на ликвидацию последствий снегопада и помощь заблокированным водителям и пассажирам вышли на вездеходах патрульные экипажи Нацполиции, мощную технику вывела Нацгвардия, а также привлечены все автомобили и тракторы автодорожных, коммунальных предприятий.

Одесская область

В этом регионе самая сложная ситуация на севере и юге: снежные заносы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

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Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек.

Отбуксировано более 500 автомобилей, в частности 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи.

Оказана помощь 1624 лицам, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

Закрыто движение для всех транспортных средств:

М-15 Одесса-Рени, км. 11-920 - км. 307+718;

М-16 Одесса-Кучурга, км 0+000-59+175;

М-05 Киев-Одесса, км. 274+435 - 466+700.

Закрыто движение для тяжеловесных транспортных средств:

М-28 Одесса-Южное-/М-14/, км. 3+450-28+315.

Автомобиль медиков не мог самостоятельно доехать по вызову к беременной. Так что спасатели поселка Сергеевка вместе с полицейскими обеспечили их сопровождение в дом женщины. Медики успешно приняли роды дома, однако необходимо было отвезти женщину и младенца в роддом.

Из-за сильного снега, ветра и огромных пробок даже пожарный автомобиль не мог продолжать движение. Следующей была остановка в «Пункте незламности», который находится в пожарной части поселка Сергеевка. Переждав пик непогоды, маму и ребенка успешно доставили в больницу.

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Николаевская область

Здесь перекрыто движение на 10 участках дорог, сугробы достигают 2 метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано.

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Закрыто движение для всех транспортных средств:

М-13 Кропивницкий-Платоново (на Кишинев) км. 76+416 -157+052 (в пределах области);

Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск) км. 42+476 -132-000 (в пределах области);

П-72 КПП Александровка (в пределах области);

Т-16-06 Николаев-Домановка-Березки, км. 173+204 (в пределах области);

Т-15-04 Первомайское-Новоукраинка, км. 1-441 - 29+445 (в пределах области).



Черкасская область

Вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовых автомобилей остановлено на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

Временно ограничено движение грузового и общественного транспорта:

Н-01 Киев - Знаменка, км. 123+687 - 242+004.

Кировоградская область

Возле села Великая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

Закрыто движение для всех видов транспорта:

М-13 Кропивницкий - Платоново км 0+000 - км 76+416;

Закрыто движение для тяжеловесных транспортных средств:

М-30 через Кропивницкий) км. 583+258-682+900;

Всего по Украине из-за непогоды по состоянию на 12:00 27 ноября отбуксировано 1083 транспортных средства. На площадках временного отстоя находится 1370 грузовых автомобилей. На местах уже развернуты передвижные пункты обогрева.

Посмотрите это видео. Из него вы поймете, почему МВД Украины призвало водителей избегать поездок по регионам, где бушует непогода.