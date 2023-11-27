Через негоду, як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, на 14 автодорогах України повністю перекрито рух транспорту.

Окрім сил ДСНС, на ліквідацію наслідків снігопаду і допомогу заблокованим водіям та пасажирам вийшли на всюдиходах патрульні екіпажі Нацполіції, потужну техніку вивела Нацгвардія, а також залучено усі автомобілі й трактори автодорожніх, комунальних підприємств.

Одеська область

У цьому регіоні найскладніша ситуація на півночі та півдні: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

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Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей.

Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. З ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

Закрито рух для всіх транспортних засобів:

М-15 Одеса-Рені, км. 11-920 - км. 307+718;

М-16 Одеса-Кучурга, км 0+000-59+175;

М-05 Київ-Одеса, км. 274+435 - 466+700;

Закрито рух для великовагових транспортних засобів:

М-28 Одеса-Южне-/М-14/, км. 3+450-28+315.

Автомобіль медиків не міг самотужки доїхати на виклик до вагітної. Тож рятувальники селища Сергіївка разом із поліцейськими забезпечили їх супровід до будинку жінки. Медики успішно прийняли пологи вдома, проте необхідно було відвезти жінку та немовля до пологового будинку.

Через сильний сніг, вітер та величезні затори навіть пожежний автомобіль не міг продовжувати рух. Тож наступною була зупинка у «Пункті незламності», що знаходиться у пожежній частині селища Сергіївка. Перечекавши «пік» негоди, маму та дитину успішно доставили у лікарню.

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Миколаївська область

Тут перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

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Закритий рух для всіх транспортних засобів:

М-13 Кропивницький-Платонове (на Кишинів) км. 76+416 -157+052 (в межах області);

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через Вознесенськ) км. 42+476 -132-000 (в межах області);

П-72 КПП Олександрівка (в межах області);

Т-16-06 Миколаїв-Доманівка-Берізки, км. 173+204 (в межах області);

Т-15-04 Первомайське-Новоукраїнка, км. 1-441 - 29+445 (в межах області).



Черкаська область

Поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту в реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинено на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

Тимчасово обмежено рух вантажного та громадського транспорту:

Н-01 Київ - Знам'янка, км. 123+687 - 242+004.

Кіровоградська область

Біля села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

Закрито рух для всіх видів транспорту:

М-13 Кропивницький - Платонове км 0+000 - км 76+416;

Закрито рух для великовагових транспортних засобів:

М-30 через Кропивницький) км. 583+258-682+900;

Загалом по всій Україні через негоду станом на 12:00 27 листопада відбуксировано 1083 транспортні засоби. На майданчиках тимчасового відстою перебуває 1370 вантажних автомобілів. На місцях вже розгорнуто пересувні пункти обігріву.

Перегляньте це відео. З нього ви зрозумієте, чому МВС України закликало водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода.