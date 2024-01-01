Где в Украине больше всего покупают автомобили: итоги апреля

Внутренний рынок

На внутреннем рынке в течение апреля 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 74,3 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 1,6% меньше по сравнению с мартом-2025, и на 40,7% меньше чем в апреле-2024, однако тогда еще продолжался так называемый "бум переписываний" транспорта, утверждают в Институте исследований авторынка.

Самая высокая активность в этом сегменте традиционно наблюдалась в Киевской области и в городе Киеве. Также в тройку лидеров вошла на этот раз Днепропетровская область, со сравнительно незначительным отрывом от Львовской.

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Активность внутреннего рынка легковушек, Украина, апрель 2025 г. Данные ИДА

Статистическими аутсайдерами с ярко выраженным результатом оказались две области: Донецкая и Херсонская, из-за частичной оккупации и близости линии фронта. Здесь и далее отсутствуют данные из АР Крым и Луганской области.

Импорт авто с пробегом

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в апреле 2025 года на первую регистрацию было подано 20,5 тысяч. Этот показатель на 2% больше относительно результатов марта текущего года, и на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



Импорт авто с пробегом - апрель 2025 График ИДА

Благодаря близости к западной границе и довольно развитом автомобильном бизнеса лидирует в "пригоне" Львовская область. Ей даже уступила столица, которая в этом списке на второй позиции. Третье место по объемам первых регистраций подержанных легковушек досталось Киевской области.

Наименьшие показатели за этот период, как и в предыдущем разделе – в Донецкой и Херсонской областях.

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Рынок новых легковушек

В течение апреля 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 5,7 тысяч новых легковушек. По сравнению с апрелем 2024 года имеем прирост, на 1,2%; когда равнять нынешний март к апрелю - получаем плюс 14,6%.



Первые регистрации новых легковушек, Украина, апрель 2025 г. График ИДА

В этой части авторынка уверенно лидирует столица, по нескольким причинам: немалое количество населения, бизнесов и государственных структур со своими автопарками, а также лизинговых компаний, которые регистрируют транспорт на себя по локальным адресам. Второе место по объемам у Киевской области, третье - у Днепропетровской.

И здесь тоже Херсонская и Донецкая области показывают наименьшие результаты (всего по 3 авто), по уже названным выше причинам.