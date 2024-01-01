Де в Україні найбільше купують автомобілі: підсумки квітня

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку впродовж квітня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували майже 74,3 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 1,6% менше у порівнянні з березнем-2025, та на 40,7% менше ніж у квітні-2024, проте тоді ще тривав так званий «бум переписувань» транспорту, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Найвища активність у цьому сегменті традиційно спостерігалася у Київській області та у місті Києві. Також до трійки лідерів увійшла цього разу Дніпропетровська область, з порівняно незначним відривом від Львівської.

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Активність внутрішнього ринку легковиків, Україна, квітень 2025 р. Дані ІДА

Статистичними аутсайдерами з яскраво вираженим результатом виявилися дві області: Донецька та Херсонська, через часткову окупацію та близькість лінії фронту. Тут і далі відсутні дані з АР Крим та Луганської області.

Імпорт авто з пробігом

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у квітні 2025 року на першу реєстрацію було подано 20,5 тисячі. Цей показник на 2% більший відносно результатів березня поточного року, та на 6% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.



Імпорт авто з пробігом - квітень 2025 р. Графік ІДА

Завдяки близькості до західного кордону та доволі розвиненому автомобільному бізнесу лідирує в «пригоні» Львівська область. Їй навіть поступилася столиця, котра у цьому списку на другій позиції. Третє місце за обсягами перших реєстрацій вживаних легковиків дісталося Київській області.

Найменші показники за цей період, як і в попередньому розділі – у Донецькій та Херсонській областях.

До речі які вживані авто привозили в Україну у квітні

Ринок нових легковиків

Впродовж квітня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 5,7 тисячі нових легковиків. У порівнянні з квітнем 2024 року маємо приріст, на 1,2%; коли рівняти цьогорічний березень до квітня - отримуємо плюс 14,6%.



Перші реєстрації нових легковиків, Україна, квітень 2025 р. Графік ІДА

У цій частині авторинку впевнено лідирує столиця, з кількох причин: чимала кількість населення, бізнесів та державних структур зі своїми автопарками, а також лізингових компаній, які реєструють транспорт на себе за локальними адресами. Друге місце за обсягами у Київської області, третє — у Дніпропетровської.

І тут теж Херсонська та Донецька області показують найменші результати (всього по 3 авто), з уже названих вище причин.