Где в Украине больше всего покупают автомобили

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Где покупают больше всего и меньше всего
Внутренний рынок
На внутреннем рынке в течение первого квартала 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 213 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 17,5% меньше по сравнению с результатом первого квартала прошлого 2024 года, утверждают аналитики Института исследований авторынка.
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Самая высокая активность в этом сегменте традиционно наблюдалась в Киевской области и в городе Киев. Также в тройку лидеров вошла на этот раз Днепропетровская область, с незначительным отрывом от Львовской.
Активность внутреннего рынка легковых автомобилей, Украина, Q1-2025
Статистическими аутсайдерами с ярко выраженным результатом оказались две области: Донецкая и Херсонская, из-за частичной оккупации и близости линии фронта. Здесь и далее отсутствуют данные из АР Крым и Луганской области.
Импорт авто с пробегом
Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в первом квартале 2025 года на первую регистрацию было подано 52,2 тысячи. Этот показатель на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Импорт авто с пробегом - активность по регионам, Q1-2025
Благодаря близости к западной границе и довольно развитом автомобильном бизнеса лидирует в "пригоне" Львовская область, которой даже уступил Киев. Третье место по объемам первых регистраций подержанных легковушек в первом квартале 2025 года досталось Киевской области.
Наименьшие показатели за этот период, как и в предыдущем разделе, в Донецкой и Херсонской областях.
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Рынок новых легковушек
В течение первого квартала 2025 года украинцы и компании приобрели 14,3 тысячи новых легковушек. По сравнению с 1 кварталом 2024 года это меньше, на 16,5%.
Всего в январе-марте ежемесячно в среднем дилеры продавали около 4,8 тыс. новых легковушек. Что меньше, чем было в таком же периоде в прошлом году, когда автосалоны покидали около 5,7 тыс. новых легковушек ежемесячно.
Первые регистрации новых легковушек, Украина, Q1-2025
В этой части авторынка уверенно лидирует столица, по нескольким причинам: немалое количество населения, бизнесов и государственных структур со своими автопарками, а также лизинговых компаний, которые регистрируют транспорт на себя. Второе место по объемам у Киевской области, третье - у Днепропетровской.
И здесь тоже Херсонская и Донецкая области показывают наименьшие результаты, по уже названным причинам.