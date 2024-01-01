Где в Украине больше всего покупают автомобили

Внутренний рынок

На внутреннем рынке в течение первого квартала 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 213 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 17,5% меньше по сравнению с результатом первого квартала прошлого 2024 года, утверждают аналитики Института исследований авторынка.

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Самая высокая активность в этом сегменте традиционно наблюдалась в Киевской области и в городе Киев. Также в тройку лидеров вошла на этот раз Днепропетровская область, с незначительным отрывом от Львовской.



Активность внутреннего рынка легковых автомобилей, Украина, Q1-2025

Статистическими аутсайдерами с ярко выраженным результатом оказались две области: Донецкая и Херсонская, из-за частичной оккупации и близости линии фронта. Здесь и далее отсутствуют данные из АР Крым и Луганской области.

Импорт авто с пробегом

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в первом квартале 2025 года на первую регистрацию было подано 52,2 тысячи. Этот показатель на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



Импорт авто с пробегом - активность по регионам, Q1-2025

Благодаря близости к западной границе и довольно развитом автомобильном бизнеса лидирует в "пригоне" Львовская область, которой даже уступил Киев. Третье место по объемам первых регистраций подержанных легковушек в первом квартале 2025 года досталось Киевской области.

Наименьшие показатели за этот период, как и в предыдущем разделе, в Донецкой и Херсонской областях.

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Рынок новых легковушек

В течение первого квартала 2025 года украинцы и компании приобрели 14,3 тысячи новых легковушек. По сравнению с 1 кварталом 2024 года это меньше, на 16,5%.

Всего в январе-марте ежемесячно в среднем дилеры продавали около 4,8 тыс. новых легковушек. Что меньше, чем было в таком же периоде в прошлом году, когда автосалоны покидали около 5,7 тыс. новых легковушек ежемесячно.



Первые регистрации новых легковушек, Украина, Q1-2025

В этой части авторынка уверенно лидирует столица, по нескольким причинам: немалое количество населения, бизнесов и государственных структур со своими автопарками, а также лизинговых компаний, которые регистрируют транспорт на себя. Второе место по объемам у Киевской области, третье - у Днепропетровской.

И здесь тоже Херсонская и Донецкая области показывают наименьшие результаты, по уже названным причинам.