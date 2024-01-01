Как вернуть НДС после покупки автомобиля в Европе

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Как вернуть НДС при покупке авто в Европе
Даже при выборе автомобиля на европейских сайтах объявлений или у дилеров можно увидеть две цены: нетто и брутто, или с НДС или без НДС. Конечно, без НДС дешевле.
Более того, именно эта цена доступна для украинцев, которую покупают авто за рубежом и вывозят за пределы ЕС. Однако существует несколько нюансов, чтобы получить такую цену, рассказывают в West Auto Hub.
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Что такое цена нетто и брутто?
- Брутто - это полная стоимость товара с учетом НДС.
- Нетто - это цена без НДС. Именно эту сумму платят нерезиденты ЕС, которые вывозят товар за пределы Евросоюза.
Ключевая вещь: если в инвойсе указана только брутто - вернуть НДС не получится. Если же указаны обе цены (нетто и брутто) - у вас есть шанс вернуть налог. Но при условии, что соблюдены все требования.
Кто может вернуть НДС?
Покупатель-нерезидент ЕС. То есть гражданин Украины или украинская компания.
Продавец-плательщик НДС.
Не все продавцы имеют такую возможность - только юридические лица (например, автохаусы), зарегистрированные плательщиками НДС в своей стране.
Физлицо или юрлицо: кто в выигрыше?
Физическому лицу будет сложно:
- Наличные ограничения на территории ЕС (например, в Германии - не более 10 000 евро).
- Проблемы с международными SWIFT-переводами из Украины.
- Таможенная стоимость авто рассчитывается с учетом НДС, что увеличивает расходы на растаможку.
Юридическое лицо имеет преимущества:
- Оплата по нетто, без НДС.
- Уплата налогов уже во время растаможки в Украине.
- Возможность оперативно вернуть НДС по правильно оформленным документам.
- Нюанс: гарантийный платеж в Европе
В некоторых странах (например, в Германии) даже юрлицу придется заплатить НДС в качестве залога. Продавец вернет эти средства после подтверждения, что авто действительно вывезли за пределы ЕС. Именно поэтому многие украинские компании пользуются услугами посредников в Европе - это удобно и без рисков.
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Какие документы нужны для возврата НДС?
- Инвойс и договор купли-продажи.
- Подтверждение прохождения таможни - коммуникат СС599.
- Документ об экспорте - Entry Certificate или Gelangensbestätigung.
- CMR - международная товаро-транспортная накладная.
- Копия нового техпаспорта на имя покупателя.
Совет от Авто24:
Если вы хотите сэкономить и не потерять деньги из-за НДС - планируйте покупку авто заранее. Выбирайте надежного продавца, уточняйте условия возврата НДС еще до подписания договора. И, что самое важное - привлекайте специалистов.