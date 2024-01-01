Как вернуть НДС после покупки автомобиля в Европе

Даже при выборе автомобиля на европейских сайтах объявлений или у дилеров можно увидеть две цены: нетто и брутто, или с НДС или без НДС. Конечно, без НДС дешевле.

Более того, именно эта цена доступна для украинцев, которую покупают авто за рубежом и вывозят за пределы ЕС. Однако существует несколько нюансов, чтобы получить такую цену, рассказывают в West Auto Hub.

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Что такое цена нетто и брутто?

Брутто - это полная стоимость товара с учетом НДС.

Нетто - это цена без НДС. Именно эту сумму платят нерезиденты ЕС, которые вывозят товар за пределы Евросоюза.

Ключевая вещь: если в инвойсе указана только брутто - вернуть НДС не получится. Если же указаны обе цены (нетто и брутто) - у вас есть шанс вернуть налог. Но при условии, что соблюдены все требования.

Кто может вернуть НДС?

Покупатель-нерезидент ЕС. То есть гражданин Украины или украинская компания.

Продавец-плательщик НДС.

Не все продавцы имеют такую возможность - только юридические лица (например, автохаусы), зарегистрированные плательщиками НДС в своей стране.

Физлицо или юрлицо: кто в выигрыше?

Физическому лицу будет сложно:

Наличные ограничения на территории ЕС (например, в Германии - не более 10 000 евро).

Проблемы с международными SWIFT-переводами из Украины.

Таможенная стоимость авто рассчитывается с учетом НДС, что увеличивает расходы на растаможку.

Юридическое лицо имеет преимущества:

Оплата по нетто, без НДС.

Уплата налогов уже во время растаможки в Украине.

Возможность оперативно вернуть НДС по правильно оформленным документам.

Нюанс: гарантийный платеж в Европе

В некоторых странах (например, в Германии) даже юрлицу придется заплатить НДС в качестве залога. Продавец вернет эти средства после подтверждения, что авто действительно вывезли за пределы ЕС. Именно поэтому многие украинские компании пользуются услугами посредников в Европе - это удобно и без рисков.

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Какие документы нужны для возврата НДС?

Инвойс и договор купли-продажи.

Подтверждение прохождения таможни - коммуникат СС599.

Документ об экспорте - Entry Certificate или Gelangensbestätigung.

CMR - международная товаро-транспортная накладная.

Копия нового техпаспорта на имя покупателя.

Совет от Авто24:



Если вы хотите сэкономить и не потерять деньги из-за НДС - планируйте покупку авто заранее. Выбирайте надежного продавца, уточняйте условия возврата НДС еще до подписания договора. И, что самое важное - привлекайте специалистов.