Як повернути ПДВ після купівлі авто у Європі

Навіть під час вибору автомобіля на європейських сайтах оголошень чи у дилерів можна побачити дві ціни: нетто і брутто, або з ПДВ чи без ПДВ. Звичайно, без ПДВ дешевше. Щобільше, саме ця ціна доступна для українців, яку купують авто за кордоном і вивозять за межі ЄС. Однак існує кілька нюансів, щоб отримати таку ціну, розповідають в West Auto Hub.

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Що таке ціна нетто і брутто?

Брутто — це повна вартість товару з урахуванням ПДВ.

Нетто — це ціна без ПДВ. Саме цю суму сплачують нерезиденти ЄС, які вивозять товар за межі Євросоюзу.

Ключова річ: якщо в інвойсі вказана лише брутто — повернути ПДВ не вийде. Якщо ж зазначені обидві ціни (нетто й брутто) — у вас є шанс повернути податок. Але за умови, що дотримані всі вимоги.

Хто може повернути ПДВ?

Покупець-нерезидент ЄС. Тобто громадянин України або українська компанія.

Продавець-платник ПДВ.

Не всі продавці мають таку можливість — тільки юридичні особи (наприклад, автохауси), зареєстровані платниками ПДВ у своїй країні.

Фізособа чи юрособа: хто у виграші?

Фізичній особі буде складно:

Готівкові обмеження на території ЄС (наприклад, у Німеччині — не більше 10 000 євро).

Проблеми з міжнародними SWIFT-переказами з України.

Митна вартість авто розраховується з урахуванням ПДВ, що збільшує витрати на розмитнення.

Юридична особа має переваги:

Оплата за нетто, без ПДВ.

Сплата податків вже під час розмитнення в Україні.

Можливість оперативно повернути ПДВ за правильно оформленими документами.

Нюанс: гарантійний платіж у Європі

У деяких країнах (наприклад, у Німеччині) навіть юрособі доведеться заплатити ПДВ як заставу. Продавець поверне ці кошти після підтвердження, що авто справді вивезли за межі ЄС. Саме тому багато українських компаній користуються послугами посередників у Європі — це зручно і без ризиків.

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Які документи потрібні для повернення ПДВ?

Інвойс та договір купівлі-продажу.

Підтвердження проходження митниці — комунікат СС599.

Документ про експорт — Entry Certificate або Gelangensbestätigung.

CMR — міжнародна товаро-транспортна накладна.

Копія нового техпаспорта на ім’я покупця.

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Якщо ви хочете заощадити та не втратити гроші через ПДВ — плануйте купівлю авто заздалегідь. Обирайте надійного продавця, уточнюйте умови повернення ПДВ ще до підписання договору. І, що найважливіше, — залучайте фахівців.