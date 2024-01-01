Де в Україні найбільше купують автомобілі

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку впродовж першого кварталу 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували майже 213 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 17,5% менше у порівнянні з результатом першого кварталу минулого 2024 року, стверджують аналітики Інституту досліджень авторинку.

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Найвища активність у цьому сегменті традиційно спостерігалася у Київській області та у місті Київ. Також до трійки лідерів увійшла цього разу Дніпропетровська область, з незначним відривом від Львівської.



Активність внутрішнього ринку легковиків, Україна, Q1-2025

Статистичними аутсайдерами з яскраво вираженим результатом виявилися дві області: Донецька та Херсонська, через часткову окупацію та близькість лінії фронту. Тут і далі відсутні дані з АР Крим та Луганської області.

Імпорт авто з пробігом

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у першому кварталі 2025 року на першу реєстрацію було подано 52,2 тисячі. Цей показник на 11,6% менший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.



Імпорт авто з пробігом - активність за регіонами, Q1-2025

Завдяки близькості до західного кордону та доволі розвиненому автомобільному бізнесу лідирує в «пригоні» Львівська область, якій навіть поступився Київ, котрий тут на другій позиції. Третє місце за обсягами перших реєстрацій вживаних легковиків у першому кварталі 2025 року дісталося Київській області.

Найменші показники за цей період, як і в попередньому розділі, у Донецькій та Херсонській областях.

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Ринок нових легковиків

Впродовж першого кварталу 2025 року українці та компанії придбали 14,3 тисячі нових легковиків. У порівнянні з 1 кварталом 2024 року це менше, на 16,5%.

Загалом у січні-березні щомісяця в середньому дилери продавали близько 4,8 тис. нових легковиків. Що менше, ніж було в такому ж періоді торік, коли автосалони покидали близько 5,7 тис. нових легковиків щомісяця.



Перші реєстрації нових легковиків, Україна, Q1-2025

У цій частині авторинку впевнено лідирує столиця, з кількох причин: чимала кількість населення, бізнесів та державних структур зі своїми автопарками, а також лізингових компаній, які реєструють транспорт на себе. Друге місце за обсягами у Київської області, третє — у Дніпропетровської.

І тут теж Херсонська та Донецька області показують найменші результати, з уже названих причин.