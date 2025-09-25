Где в Украине больше всего покупают автомобили

Внутренний рынок

В августе 2025 года всего сервисными центрами МВД было зарегистрировано 75 тысяч сделок купли-продажи в отношении легковых автомобилей, считают в Институте исследований авторынка. Наибольшее количество, и, соответственно, доля здесь у Киевской области - более 23%. Также немало перепродаж произошло и в самой столице - почти 13%. Кстати, из-за высоких объемов этих операций отдельно в городе Киеве, столица во всех последующих расчетах и на диаграммах вынесена отдельно.

Наименьшее количество перепродаж было зафиксировано в Донецкой и Херсонской областях - сказывается близость к боевым действиям и временная оккупация части территорий этих регионов. Также стоит отметить, что здесь и далее отсутствуют данные из Луганской области и т.о. Крыма.

Первые регистрации импортированных легковушек

По итогам прошлого месяца впервые украинские документы и номерные таблички были выданы на 22,3 тыс. легковушек с пробегом, которые прибыли на из-за границы и прошли растаможку.

Больше всего "свежепригнанных" было подано на первую регистрацию во Львовской области - что можно объяснить близостью к границе с Польшей и наличием в регионе большого количества бизнесов, которые занимаются продажей автомобилей как из Европы, так теперь и из других стран - США, Китая или Кореи, поскольку вместо Одессы сейчас автомобили прибывают морским путем в европейские порты, из которых они дальше часто направляются во Львовскую область.

Не намного от лидера отстает город Киев - значительное количество населения является основой стабильного спроса на автотранспорт, в том числе новоприбывший. Разрыв между следующими регионами от двух лидеров значительный - более чем вдвое.

Наименьший спрос на автомобили из-за рубежа был в Донецкой и Херсонской областях, по причинам, упомянутых в предыдущем разделе.

Новые легковушки

В августе 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 6,9 тысяч новых легковушек. Почти 42% от этого объема пришлось на столицу - там больше всего покупателей именно новых легковушек. Но не только это влияет и такие статистические результаты - также в Киеве сконцентрировано немало автосалонов, лизинговых компаний, которые могут регистрировать автомобили на себя, а фактически эта машина может эксплуатироваться в другом городе.

Также среди лидеров Киевская область с очень похожим результатом к итогам Днепропетровской области и долей по 7,3%. Сравнительно активный рынок новых легковушек можно причислить Одесскую и Львовскую области.

Наименьшая активность по регистраций новых легковых авто, по уже известным причинам, зафиксирована в Херсонской и Донецкой областях.