Де в Україні найбільше купують автомобілі

Внутрішній ринок

У серпні 2025 року всього сервісними центрами МВС було зареєстровано 75 тисяч угод купівлі-продажу щодо легкових автомобілів, вважають у Інституті досліджень авторинку. Найбільша кількість, та, відповідно, частка тут у Київської області — понад 23%. Також чимало перепродажів відбулося й у самій столиці — майже 13%. До речі, через високі обсяги цих операцій окремо в місті Києві, столиця у всіх наступних розрахунках та на діаграмах винесена окремо.

Найменшу кількість перепродажів було зафіксовано у Донецькій та Херсонській областях — дається взнаки близькість до бойових дій та тимчасова окупація частини територій цих регіонів. Також варто зазначити, що тут і далі відсутні дані з Луганської області та т.о. Криму.

Перші реєстрації імпортованих легковиків

За підсумками минулого місяця вперше українські документи та номерні таблички були видані на 22,3 тис. легковиків з пробігом, які прибули до на із-за кордону та пройшли розмитнення.

Найбільше «свіжопригнаних» було подано на першу реєстрацію у Львівській області — що можна пояснити близькістю до кордону з Польщею та наявністю у регіоні чималої кількості бізнесів, які займаються продажем автомобілів як з Європи, так тепер і з інших країн — США, Китаю чи Кореї, оскільки замість Одеси зараз автомобілі прибувають морським шляхом у європейські порти, з яких вони далі часто прямують до Львівської області.

Не набагато від лідера відстає місто Київ — значна кількість населення є основою стабільного попиту на автотранспорт, в тому числі новоприбулий. Розрив між наступними регіонами від двох лідерів значний — більш як удвічі.

Найменший попит на автомобілі із-за кордону був у Донецькій та Херсонській областях, через причини, що згадані у попередньому розділі.

Нові легковики

У серпні 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6,9 тисячі нових легковиків. Майже 42% від цього обсягу припало на столицю — там найбільше покупців саме нових легковиків. Але не тільки це впливає та такі статистичні результати — також у Києві сконцентровано чимало автосалонів, лізингових компаній, які можуть реєструвати автомобілі на себе, а фактично ця машина може експлуатуватися в іншому місті.

Також серед лідерів Київська область з дуже схожим результатом до підсумків Дніпропетровської області і часткою по 7,3%. Порівняно активний ринок нових легковиків можна зарахувати Одеську та Львівську області.

Найменша активність щодо реєстрацій нових легкових авто, з уже відомих причин, зафіксована у Херсонській та Донецькій областях.