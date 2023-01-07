Во время войны и отключений света украинские водители начали организовывать энергоснабжение своих домов от автомобильных аккумуляторов. Вот здесь у населения и появилась заинтересованность гелевыми АКБ. Которые, кстати, к автомобилям, как правило, не имеют никакого отношения.

Все автомобильные аккумуляторы – стартерные, потому что самая трудная их задача – крутить стартер при запуске машины. И все они свинцово-кислотные, поскольку имеют свинец в полюсных пластинах и раствор кислоты в качестве электролита.

AGM, GEL, EFB и другие современные типы аккумуляторов – на самом деле те же свинцово-кислотные батареи, но с определенными модернизациями.

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Такую конструкцию АКБ имеют уже более полувека, и все усовершенствования направлены на лишение их принципиальных недостатков этого типа батарей. А для них характерна деградация (сульфатация) пластин из-за длительного пребывания в разряженном состоянии, осыпание с них активной массы и в целом нелюбовь к глубоким разрядам.

Что такое гелевая АКБ

Гелевые батареи – это те, в которых вместо жидкого, свободно залитого электролита движение ионов между катодами и анодами обеспечивает густая гелеобразная масса – так называемый тиксотропный гель. Собственно, это тот же раствор серной кислоты, но загущенный силикагелем – нейтральным адсорбентом на основе кремниевых кислот.

В остальном GEL-батарея не отличается от классических свинцово-кислотных аккумуляторов, но и указанного отличия достаточно, чтобы она получила существенные преимущества. Какие именно?

Почему GEL-батарея лучше других

Гелевые аккумуляторы лишены одного из самых весомых недостатков традиционных свинцово-кислотных АКБ: боязнь глубоких разрядов. То есть они могут отдать большую часть накопленной в них энергии (более 30-50%) без каких-либо последствий.

Настоящие гелевые батареи чаще всего предназначены для работы в резервных источниках тока. На роль стартерных они годятся с определенными оговорками.

При этом классические аккумуляторы со "свободным" жидким электролитом выдерживают за свою жизнь не более 5 - 6 глубоких разрядов, а в оптимальном режиме использования лучшие из них имеют 400 - 500 циклов заряд-разряд.

В то время как GEL-батареи легко переносят до 1200 циклов заряд-разряд (при щадящей потере энергии на уровне до 30%). Кроме того, гелевые аккумуляторы дольше не стареют по естественным причинам, они живут дольше обычных, срок службы продолжительностью 10 – 12 лет здесь никого не удивляет.

Стоит ли покупать гелевую АКБ?

Если для автомобиля в качестве стартерного, то нет. Настоящие гелевые аккумуляторы практически не используются в автомобилях, поскольку испытывают проблемы с отдачей большого тока, в котором нуждается стартер двигателя. Основное предназначение GEL-батарей – работа в качестве буферной или тяговой, но не стартерной.

Выбор зарядки для аккумуляторов: типы приборов

Поэтому когда вы слышите о гелевом аккумуляторе для автомобиля, в большинстве случаев это значит, что речь идет о батарее AGM-типа (Absorbent Glass Mat). У этих аккумуляторов много общего с гелевыми, но они на 20 % дешевле, а главное, хорошо работают в стартерном режиме.

Что такое аккумулятор AGM

Эти АКБ имеют внутри жидкий электролит, который, однако, не плавает между пластинами свободно, а удерживается в плотной волоконной набивке. Благодаря такому решению некоторые важные химические процессы протекают выгоднее, в результате чего AGM-батареи тоже достаточно устойчивы к глубоким разрядам – хотя и не дотягивают до высоких показателей GEL-аккумуляторов. Кроме того, технология AGM сокращает время зарядки АКБ, что существенно для ее отдачи и ресурса.

AGM-аккумуляторы широко используются на автомобилях с большим количеством электронных и электрических систем. А особенно на тех моделях, где есть система “Старт-Стоп”, которая часто глушит двигатель и заставляет аккумулятор питать все многочисленные потребители за свой счет.

В AGM-батареях электролит не плавает свободно в банках, а содержится в тонких стекловолоконных матах. Это оптимизирует обмен ионами и предохраняет активную массу пластин от осыпания.

Поскольку технология AGM помогает аккумулятору уверенно переносить постоянные разряды и быстро подзаряжаться, такие батареи просто не имеют альтернативы на сложных современных автомобилях.

Как заряжать гелевой аккумулятор

Что реально гелевой, что условно “гелевый”, а на самом деле AGM-аккумулятор, нужно заряжать по тому же алгоритму, что и классическую АКБ с жидким электролитом – номинальным током 10 % от емкости батареи в ампер*часах. Разница разве что в том, что напряжение зарядки не должно превышать 14,4 вольта. Этот показатель следует контролировать во время всего процесса зарядки.

А самым удобным вариантом будет автоматическое (интеллектуальное) зарядное устройство, но с режимом "AGM" и с возможностью "поднять" глубоко посаженную батарею.

AGM-батареи, которые автомобилисты и продавцы по ошибке называют гелевыми, нельзя заряжать током напряжением более 14,4 вольт.

Рекомендация "Авто 24"

Аккумуляторная батарея из категорий AGM и гелевых (с кавычками и без) безусловно лучше аккумулятора классического типа, с жидким электролитом. Особенно если речь идет об использовании в “бытовом” режиме – для обеспечения электроэнергии квартиры, когда возможны регулярные глубокие разрядки. Но если говорить чисто об использовании в качестве стартерного аккумулятора на автомобиле, и ваша машина не имеет комплекта современных энергоемких систем типа “Старт-Стоп”, то доплачивать за AGM или GEL-технологию вам не стоит. Хотя и мешать она не будет.

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