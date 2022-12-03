Тривалість життя такого недешевого компоненту автомобіля, як акумулятор, залежить від ретельності догляду за ним. Тому у коморі багатьох хазяйновитих автомобілістів є власний зарядний пристрій. Він теж недешевий, але вибір ускладняється ще й розмаїттям типів та моделей. Експерти “Авто 24” допомагають розставити їх по своїх місцях.

Про автомобільні зарядні пристрої сказано і написано чимало. І попри це далеко не всі водії мають чітку уяву щодо призначення усіх функцій зарядок.

Сучасний прилад з електронним керуванням та можливістю налаштувань деяких параметрів – ідеальний для багатьох зарядний пристрій. Але не для всіх.

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Окремо слід зауважити, що у зв’язку з розвиненням конструкцій батарей до деяких з них підходить вже не кожен зарядний пристрій. Тобто питання вибору девайса іноді стає принциповим.

Багатофункціональні

Найбільш поширений тип пристроїв. Найперша ознака – можливість регулювати параметри заряджання, у першу чергу струм. Є й чимало інших функцій, призначених для підлагодження процесу заряджання до особливостей конкретного акумулятора. Зовнішня ознака таких приладів – велика кількість перемикачів режимів та контрольні прилади на лицьовій панелі.

Якщо батарея не нова або має проблеми, їй потрібна зарядка з функціями керування процесом заряджання.

Зокрема, такий пристрій допоможе продовжити ресурс старим екземплярам АКБ, збереже молоду батарея від передчасного старіння. До деяких можна буде підключати маленькі 6-вольтні батарейки від дитячих іграшок, машинок та від мотоциклів.

Нарешті, для правильного заряджання сучасних батарей типів AGM, Gel та Ca теж потрібен пристрій з цієї групи – з можливістю подавати підвищену напругу 15 – 16,5 вольт. З іншого боку, власникам потужної, але не дуже молодої техніки сподобається зарядка з функцією пуску двигуна або зварювання.

Інтелектуальні

Ці симпатичні компактні гаджети набувають все більшої популярності. Вони – повна протилежність пристроям першої групи: власник має лише накинути клеми на батарею і увімкнути його в розетку 220 В. Електроніка сама визначає стан батареї, необхідний для її відновлення струм та тривалість процесу. Пристрій сам слідкує, щоб акумулятор не перегрівався та не википав. Водій може забути за неї і повернутися хоч за кілька днів – але його батарея буде у повному порядку.

Інтелектуальні зарядки хороші для автовласників, які не переймаються технічними питаннями: підключив і забув. Але для проблемного акумулятора вони не завжди годяться.

А погано те, що “автомати” не можуть зарядити акумулятор, який з певної причини отримав глибоку розрядку. Це при тому, що така неприємність може статися і з новою машиною.

Елементарні

Відверто кажучи, у більшості випадків це буде не дуже хороший вибір. Примітивний корпус, короткі тоненькі проводи, відсутність будь-яких налаштувань, а замість контрольних приладів – у найкращому випадку кілька світлодіодів.

Втім, головний мінус бюджетних апаратів в іншому. Завжди є ризик, що вони несподівано відмовлять, та ще й з масштабними наслідками: перегрівом, коротким замиканням та з іскрами.

Від найдешевших зарядних пристроїв можна очікувати несподіванок, і часто вони мають один-єдиний режим. Але зарядити АКБ таки можуть.

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Але попри все, ці напівіграшкові вироби головне своє завдання виконують – акумулятор зарядять. Можливо, довго, можливо, не на всі 100 %, дуже бажано – під контролем людини, але батарея отримає порцію енергії.

ХХ століття

Вживані зарядні пристрої теж мають право на місце у вашому гаражі. Це були надійні конструкції, розраховані на багаторічну експлуатацію. Майже всі вони мали амперметр або вольтметр та кілька режимів роботи. Зазвичай вони ремонтопридатні, і з запчастинами проблем немає й досі.

У тих же розвалах барахолки можна побачити зарядні пристрої саморобної конструкції. Свого часу таких виготовлялося чимало, і вони були чи не більш популярні, ніж фабричні. Хитрих функцій від нього не чекайте, але як мінімум регулювання струму тут буде обов’язково.

Не варто особливо боятися старих зарядок вітчизняного виробництва минулого віку, і навіть саморобки зазвичай працюють надійно. Але треба перевірити стан ізоляції, яка може постраждати за роки.

Якщо вже ви бачите екземпляр, що дожив до наших днів, то в його надійності й працездатності можна не сумніватись. Звісно, перед купівлею (чи перед увімкненням) такий апарат треба буде оглянути на предмет збереження ізоляції.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо є змога, беріть зарядний пристрій для АКБ із запасом функціоналу. Як кажуть товарознавці, це виріб тривалого користування, і хто зна, можливо, за кілька років ваші погляди на автосервіс власними руками зміняться. Добре, якщо на користь спрощення, а якщо навпаки?

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