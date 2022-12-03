Век столь недешевого автокомпонента, как аккумулятор, зависит от тщательности ухода за ним. Поэтому на хозяйстве многих автомобилистов есть собственное зарядное устройство. Оно тоже недешево, но выбор усложняется еще и разнообразием типов и моделей. Эксперты "Авто 24" помогают расставить их по своим местам.

Об автомобильных зарядных устройствах сказано и написано немало. И, несмотря на это, далеко не все водители имеют четкое представление о назначении всех функций зарядок. “Авто 24” предлагает свой рейтинг аккумуляторных зарядок – согласно их основным возможностям.

Современный прибор с электронным управлением и возможностью настройки части параметров – идеальное для многих зарядное устройство. Но не для всех.

Читайте также: Как открыть машину, если села АКБ

Отдельно следует заметить, что в связи с развитием конструкций батарей к некоторым из них подходит уже не каждое зарядное устройство. То есть вопрос выбора девайса иногда становится принципиальным.

Многофункциональные

Наиболее распространенный тип устройств. Первый признак – возможность регулировать параметры зарядки, прежде всего ток. Есть и немало других функций, предназначенных для подстраивания процесса зарядки к особенностям конкретного аккумулятора. Внешний признак таких приборов – множество переключателей режимов и контрольные приборы на лицевой панели.

Если батарея не нова или откровенно имеет проблемы, ей требуется устройство с функциями управления процессом зарядки.

В частности, такое устройство поможет продлить ресурс старым экземплярам АКБ, сохранит молодую батарею от преждевременного старения. К некоторым можно будет подключать маленькие 6-вольтные батарейки от детских игрушек, машинок и мотоциклов.

Наконец, для правильной зарядки современных батарей типов AGM, Gel и Ca тоже требуется устройство этой группы – с возможностью подавать повышенное напряжение 15 – 16,5 вольт. С другой стороны, владельцам мощной, но не очень молодой техники понравится зарядка с функцией запуска двигателя или сварки.

Интеллектуальные

Эти симпатичные компактные гаджеты приобретают все большую популярность. Они – полная противоположность устройствам первой группы: владелец должен только набросить клеммы на батарею и включить его в розетку 220 В. Электроника сама определяет состояние батареи, необходимый для восстановления ток, алгоритм и продолжительность процесса. Устройство само следит, чтобы аккумулятор не перегревался и не выкипал. Водитель может забыть о нем и вернуться хоть через несколько дней – и его батарея будет в полном порядке.

Интеллектуальные зарядки хороши для автовладельцев, которые не беспокоятся о технических вопросах: подключил и забыл. Но для проблемного аккумулятора они не всегда годятся.

А плохо то, что "автоматы" не могут зарядить аккумулятор, который по определенной причине получил глубокую разрядку. Это при том, что такая проблема может произойти и с новой машиной.

Элементарные

Честно говоря, в большинстве случаев это будет не очень хороший выбор. Примитивный корпус, короткие тонкие провода, отсутствие каких-либо настроек, а вместо контрольных приборов – в лучшем случае несколько светодиодов.

Впрочем, главный минус бюджетных аппаратов – в другом. Всегда есть риск, что они неожиданно откажут, да еще с масштабными последствиями: перегревом, коротким замыканием и искрами.

От самых дешевых зарядных устройств можно ожидать сюрпризов, и часто они имеют один-единственный режим. Но зарядить АКБ могут.

Читайте также: Сел аккумулятор: как зарядить АКБ в чужом городе

Но, несмотря ни на что, эти полуигрушечные изделия главную свою задачу выполняют – аккумулятор зарядят. Возможно, долго, возможно, не на все 100%, очень желательно под контролем человека, но батарея получит порцию энергии.

ХХ век

Подержанные зарядные устройства старых типов тоже имеют право на место в гараже. Это были надежные конструкции, рассчитанные на многолетнюю эксплуатацию. Практически все они имели амперметр либо вольтметр и несколько режимов работы. Обычно они ремонтопригодны, и с запчастями проблем нет до сих пор.

В тех же развалах барахолки можно увидеть зарядные устройства самодельной конструкции. В свое время таких производилось немало, и они были едва ли не более популярны, чем фабричные. Хитрых функций от него не ждите, но как минимум регулировка тока здесь будет обязательно.

Не стоит особо бояться старых зарядок отечественного производства прошлых лет, и даже самоделки обычно работают надежно. Но нужно проверить изоляцию, которая может пострадать за годы хранения.

Если вы видите доживший до наших дней экземпляр, то в его надежности и работоспособности можно не сомневаться. Конечно, перед покупкой (или перед включением) такой аппарат нужно будет осмотреть предмет сохранности изоляции.

Рекомендация "Авто 24"

Если возможно, берите зарядное устройство для АКБ с запасом по функционалу. Как говорят товароведы, это изделие длительного пользования, и кто знает, возможно, через несколько лет ваши взгляды на автосервис собственными руками изменятся. Хорошо, если в пользу упрощения, а если наоборот?

Читайте также: Как сделать зарядное для АКБ своими руками