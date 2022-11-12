Зворотній бік технічної досконалості сучасних автомобілів: якась ординарна, дрібна відмова призводить до того, що машиною користуватися не можна. Не можна настільки, що не виходить навіть сісти у салон. Що робити в такому випадку?

Електромеханічне керування замками дверей має багато плюсів, але один-єдиний суттєвий мінус може переважити усі вигоди: коли раптом сів акумулятор, водій не може навіть відкрити двері. Є й інші причини такого сюрпризу, особливо неприємного у негоду та в мороз.

Причин, через яку двері не відчиняються за командою брелока, небагато: щось зламалося в електриці, “померла” АКБ або ви забули вимкнути фари і … вона теж “померла”.

При цьому буває, що водій має рішення буквально під рукою – і не користується ним через неінформованість або забудькуватість. Проте, бувають і справді складні випадки, з яких, власне, все одно є вихід. Поговоримо про це.

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Шукайте ключ

Те, що ви кілька років поспіль відчиняли машину натискуванням кнопки на брелоку, ще не значить, що вона не має старого доброго ключа. Просто треба знайти той ключ, а разом з тим – і замкову щілину.

Машини з безключовим доступом зазвичай мають механічний ключ. Його треба шукати всередині брелока.

У більшості сучасних авто, які мають так званий безключовий доступ, насправді ключ є. Він схований у брелоку або в карточці, потрібно лише підчепити нігтем та потягнути у потрібному місці. А ось з цим, куди встромляти цей ключ, трохи складніше.

Якщо авто задумане конструкторами таким, що відкривається без ключа, отвір замка буде захованим. Найчастіше для доступу до нього треба зняти пластиковий кожух на дверній ручці. Він тримається за рахунок пружності пластику та піддається натискуванню або відтягуванню на себе. Часто знизу на цьому ковпачку є виріз, щоб вставити в цього ключ.

Замкову щілину тепер теж заведено ховати. Ковпачок можна відкрити тим же ключем.

Щоправда, навіть якщо ви дісталися замкової щілини, через незатребуваність вона часом відмовляється пускати у себе ключа: сміття, корозія або лід стануть на заваді. Не застосовуйте грубу силу, з’ясуйте причину та прочистіть отвір сірником чи зубочисткою, а краще всього щедро полийте універсальним мастилом з аерозольного балончика (приготувавши завчасно серветку).

Вікна та двері

Для початку спробуйте відкрити скло або двері, так би мовити, силовим методом. Найбільший відсоток успіху дає віджимання верхньої частини дверей для просунення в салон довгого тонкого інструменту: жорсткого дроту або планки з гачком або зашморгом на кінці. Спритній людині вдається дотягнутися ним до дверної ручки або кнопки розблокування. Найскладніше тут – відігнути рамку дверей так, щоб не залишити пошкоджень на ній та на сусідніх панелях. У професіоналів (про них наприкінці статті) для цього є спеціальні подушки, які накачуються повітрям.

Нагадаємо, що у деяких машин у багажнику є ручка відкривання зсередини – нею теж можна скористатися.

Рамку дверей часто можна відігнути силоміць, і просунути в салон довгий гачок. Інший спосіб – протягнути всередину шнур з петелькою, яку накинути на кнопку або ручку замка.

На деяких моделях вдається зсунути вниз на один-два міліметри дверне скло, тиснучи на нього долонями. Деякі відчайдухи наважуються розбити скло салону. Маємо щодо цього кілька попереджень. По-перше, для культурного громадянина це не так вже і просто, а по-друге, обирайте не найменше скло, а найдешевше. Адже часто виявляється, що маленька задня “кватирка” коштує дорожче лобового скла! І це стосується багатьох моделей.

Підключайтеся до мережі

На жаль, доволі часто перший та другий способи з тієї чи іншої причини не допомагають. Тоді доведеться реанімувати електроживлення автомобіля, тобто підключати до бортової мережі стороннє джерело напругою 12 – 14 вольт. Для цього знадобиться дещо додаткове:

Акумулятор на 12 вольт того чи іншого походження – автомобільний, мотоциклетний, від UPS комп'ютера, від побутового шуруповерта;

Два електропроводи довжиною метр або більше;

Слюсарний інструмент – ключі, викрутка тощо (в залежності від моделі авто та обраної точки підключення);

Килимок, стара куртка або щось подібне, що можна буде покласти на землю, якщо вам знадобиться лягти під машину.

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Найскладнішим буде дістатися до точки бортової електромережі, куди ви зможете підключити сторонній акумулятор. Це можуть бути такі місця:

Клеми рідного акумулятора;

Клеми стартера;

Клеми генератора.

Роз’єм дротів габаритних вогнів або підсвічування номерного знаку – але не у всіх моделей і у випадку, якщо зовнішнє освітлення було увімкнене перед тим, як ви покинули закриту машину.

Точніше кажучи, найчастіше достатньо увімкнути до схеми лише “плюс”, а “мінус” можна під’єднати до будь-якої чистої, невкритої фарбою металевої частини кузову або двигуна.

Досвідчені водії пропонують подавати напругу на посаджену АКБ через поворотник або ліхтар номерного знака. Спосіб сумнівний, “Авто 24” його не випробовував, тож радити його ми не можемо.

Можливість дотягнутися бодай однією рукою до вищезгаданих точок при зачинених дверях і капоті залежить від моделі автомобіля. У деяких машин можна дістатися до замка капота через радіаторну решітку, через розбиту або демонтовану фару, або знизу – від дороги. Часто допомагає розблокувати замок капоту довгий дріт – грубий або тонкий.

Другий рівень складності – дістатися до стартера двигуна або генератора, які бувають розташовані доволі низько у підкапотному просторі. Часто цьому заважає нижній захист силового агрегату, тож його доведеться демонтувати.

До яких саме контактів на стартері або генераторі треба підключати провід, треба дізнатися заздалегідь, заглянувши у схему або на інтернет-форум шанувальників вашої моделі. Взагалі вам потрібен товстий червоний кабель, який підходить до круглого бочонка на стартері – втягуючого реле.

Перш ніж підключитися стороннім акумулятором до генератора або стартера, треба точно з’ясувати, до яких клем (проводів) слід під’єднуватись.

При цьому прикручувати провід до клеми АКБ чи генератора/стартера необов’язково. Достатньо міцно притулити його до клеми, а в цей час ви чи ваш помічник має натиснути кнопку брелока на відкриття. А “мінусовий” провід можна міцно прикрутити до чогось підходящого раніше, до вашого “занурення” під машину.

Дзвінок професіоналам

У великих містах працює хоча б одна аварійна служба, яка приїздить на виклики і відкриває машини, які з певних причин не впускають до себе своїх господарів. Послуга недешева, але професіонали працюють швидко і акуратно. Адже мають те, чого немає у власника або пересічного водія: знання слабких місць та особливостей усіх популярних моделей, інструменти для відтискування дверей, гачки та тросики.



В моделях, в яких АКБ розташована у салоні або багажнику, відповідно, треба пробувати відкрити двері або “ляду” вантажного відсіку.

Досвідченому професіоналу буває достатньо п’яти хвилин, щоб відкрити знеструмлену машину. Але іноді і в них діло затягується до півгодини.

Рекомендація “Авто 24”

У більшості випадків “несподівану” відмову акумулятора можна передбачити – щоб або запобігти їй, або вчасно замінити “ветерана”, який чесно відпрацював свій ресурс. Для цього при кожному відвідуванні СТО, плановому чи неплановому, просіть електрика провести діагностику АКБ – у професіонала це займе не більше 5 хвилин. В принципі, періодично перевіряти акумулятор можна і самотужки, і особливо це рекомендується у холодну пору року.

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