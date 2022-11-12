Обратная сторона технического совершенства современных автомобилей: некий пустяковый, мелкий отказ приводит к тому, что машиной пользоваться невозможно. Невозможно настолько, что не получается даже сесть в салон. Что делать в этом случае?

Электромеханическое управление замками дверей имеет много плюсов, но один-единственный существенный минус может перевесить все выгоды: когда вдруг сел аккумулятор, водитель не может даже открыть дверь. Есть и другие причины такого сюрприза, особенно неприятного в непогоду и мороз.

Причин, по которой дверь не открывается с брелка, немного: что-то сломалось в электрооборудовании, "умерла" АКБ или вы забыли выключить фары и... она тоже "умерла".

При этом бывает, что у водителя есть решение буквально под рукой – и не пользуется им из-за неинформированности или забывчивости. Однако, бывают действительно сложные случаи, из которых, собственно, все равно есть выход. Поговорим об этом.

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Ищите ключ

То, что вы несколько лет подряд открывали машину нажатием кнопки на брелке, еще не значит, что у нее нет старого доброго ключа. Просто нужно найти тот ключ, а вместе с тем – и замочную скважину.

У машин с бесключевым доступом обычно есть механический ключ. Его нужно искать внутри брелка.

У большинства современных авто, имеющих так называемый бесключевой доступ, на самом деле ключ есть. Он спрятан в брелке или в карточке, нужно только нажать, подцепить ногтем и потянуть в нужном месте. А вот с тем, куда вставлять добытый ключ, немного сложнее.

Если авто задумано конструкторами открывающимся без ключа, замочная скважина будет спрятанной. Чаще всего для доступа к ней следует снять пластиковый кожух на дверной ручке. Он держится за счет упругости пластика и поддается нажатию или оттягиванию на себя. Часто снизу на этом колпачке есть вырез, чтобы поддеть его тем же ключом.

Замочную скважину теперь тоже принято прятать. Колпачок над ней можно поддеть тем же ключом.

Правда, даже если вы добрались до замочной скважины, из-за невостребованности она порой отказывается пускать в себя ключ: препятствуют мусор, коррозия или лед. Не применяйте грубую силу, выясните причину и прочистите отверстие спичкой или зубочисткой, а лучше всего щедро полейте универсальной смазкой из аэрозольного баллончика (приготовив заранее салфетку).

Окна и двери

Для начала попытайтесь открыть стекло или дверь, так сказать, силовым методом. Наибольший процент успеха дает отжим верхней части двери для продвижения в салон длинного тонкого инструмента: жесткой проволоки или планки с крючком или петлей на конце. Ловкому человеку удается дотянуться им до дверной ручки или кнопки разблокировки. Сложнее всего здесь – отогнуть рамку двери так, чтобы не оставить повреждений на ней и на соседних панелях. У профессионалов (про них в конце статьи) для этого есть специальные подушки, накачиваемые воздухом.

Напомним, что у некоторых машин в багажнике есть ручка открывания изнутри – ею тоже можно воспользоваться.

Рамку двери часто можно отогнуть насильно, чтобы продвинуть в салон длинный крючок. Другой способ – протащить внутрь шнур с петелькой, которую нужно накинуть на кнопку или ручку замка.

На некоторых моделях удается сдвинуть вниз на один-два миллиметра дверное стекло, давя на него плотно прижатыми ладонями. Некоторые отчаянные автовладельцы решаются разбить стекло салона. У нас есть два предупреждения по этому поводу. Во-первых, для культурного гражданина это не так уж и просто, а во-вторых, выбирайте не самое маленькое стекло, а самое дешевое. Ведь часто оказывается, что маленькая задняя "форточка" стоит дороже лобового стекла! И это касается многих моделей.

Подключайтесь к сети

К сожалению, часто первый и второй способы по той или иной причине не помогают. Тогда придется реанимировать электропитание автомобиля, то есть подключать к бортовой сети посторонний источник напряжением 12 – 14 вольт. Для этого понадобится несколько дополнительных компонентов:

Аккумулятор на 12 вольт того или иного происхождения – автомобильный, мотоциклетный, от UPS компьютера, от бытового шуруповерта;

Два электропровода длиной в метр или более;

Слесарный инструмент – ключи, отвертка и т.п. (в зависимости от модели авто и выбранной точки подключения);

Коврик, старая куртка или нечто подобное, что можно будет положить на землю, если вам понадобится лечь под машину.

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Самым сложным будет добраться до точки бортовой сети, куда вы можете подключить внешний аккумулятор. Это могут быть следующие места:

Клеммы родного аккумулятора;

Клеммы стартера;

Клеммы генератора.

Разъем проводки габаритных огней или подсветка номерного знака – но не у всех моделей и в случае, если внешнее освещение было включено, когда вы покидали закрытую машину.

Точнее говоря, зачастую достаточно подключить к схеме только плюс, а минус можно подсоединить к любой чистой, не покрытой краской металлической части кузова или двигателя.

Бывалые водители предлагают подавать напряжение на посаженную АКБ через “поворотник” или фонарь номерного знака. Способ сомнительный, "Авто 24" его не испытывал, поэтому советовать его мы не можем.

Возможность дотянуться хоть одной рукой до вышеупомянутых точек при закрытых дверях и капоте зависит от модели автомобиля. В некоторых машинах можно добраться до замка капота через радиаторную решетку, через разбитую или демонтированную фару, или снизу – от дороги. Часто помогает разблокировать замок капота длинная проволока – жесткая или тонкая.

Второй уровень сложности – добраться до стартера двигателя или генератора, которые бывают расположены довольно низко в подкапотном пространстве. Часто этому мешает нижняя защита силового агрегата, поэтому ее придется демонтировать.

К каким именно контактам на стартере или генераторе нужно подключать провод, нужно узнать заранее, заглянув в схему или на интернет-форум поклонников вашей модели. Вообще-то вам нужен толстый красный кабель, который подходит к круглому бочонку на стартере – втягивающего реле.

Прежде чем подключиться посторонним аккумулятором к генератору или стартеру, нужно точно выяснить, к каким клеммам (проводам) следует подключаться.

При этом прикручивать провод к клемме АКБ или генератору/стартеру необязательно. Достаточно крепко прижать его к клемме, а в это время вы или ваш помощник должен нажать кнопку брелка на открытие. А "минусовый" провод можно крепко прикрутить к чему-то подходящему раньше, до вашего "ныряния" под машину.

Звонок профессионалам

В больших городах работает хотя бы одна аварийная служба, которая приезжает на вызовы и открывает машины, по определенным причинам не впускающие в себя своих хозяев. Услуга недешевая, но профессионалы работают быстро и аккуратно. Ведь у них есть то, чего нет у владельца или рядового водителя: знание слабых мест и особенностей всех популярных моделей, инструменты для отжима двери, крючки и тросики.



В моделях, в которых АКБ расположена в салоне или багажнике, соответственно, нужно пробовать открыть дверь или "ляду" грузового отсека.

Опытному профессионалу бывает достаточно пяти минут, чтобы открыть обесточенную машину. Но иногда и у них дело затягивается до получаса.

Рекомендация "Авто 24"

В большинстве случаев "неожиданный" отказ аккумулятора можно предусмотреть – чтобы либо предотвратить его, либо вовремя заменить "ветерана", честно отработавшего свой ресурс. Для этого при каждом посещении СТО, плановом или неплановом, просите электрика провести диагностику АКБ – у профессионала это займет не больше 5 минут. В принципе, периодически проверять аккумулятор можно и своими силами, и особенно это рекомендуется в холодное время года.

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