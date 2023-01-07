Під час війни та відключень світла українські водії почали організовувати енергопостачання своїх домівок від автомобільних акумуляторів. Ось тут у населення і з’явилась зацікавленість гелевими АКБ. Які, до речі, до автомобілів, як правило, не мають жодного відношення.

Усі автомобільні акумулятори – стартерні, тому що найважче їхнє завдання – крутити стартер при запуску машини. І усі вони – свинцево-кислотні, оскільки мають свинець у полюсних пластинах та кислоту в ролі електроліту.

AGM, GEL, EFB та інші сучасні типи акумуляторів – насправді ті самі свинцево-кислотні батареї, але з певними модернізаціями.

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Таку конструкцію АКБ мають уже протягом більш як півстоліття, і всі вдосконалення спрямовані на позбавлення принципових недоліків цього типу батарей. А для них характерна деградація (сульфатація) пластин через тривале перебування в розрядженому стані, осипання з них активної маси та в цілому нелюбов до глибокого розрядження.

Що таке гелева АКБ

Гелеві батареї – це ті, в яких замість рідкого, вільно залитого електроліту рух іонів від між катодами та анодами забезпечує густа гелеподібна маса – так званий тиксотропний гель. Власне, це і є той самий розчин сірчаної кислоти, але загущений силікагелем – нейтральним адсорбентом на основі кремнієвих кислот.

В іншому GEL-батарея не відрізняється від класичних свинцево-кислотних акумуляторів, але і названої відмінності достатньо, аби вона отримала суттєві переваги. Які саме?

Чому GEL-батарея краще інших

Гелеві акумулятори позбавлені одного з найважчих недоліків традиційних свинцево-кислотних АКБ: вони не бояться глибоких розрядів. Тобто вони можуть віддати більшу частину накопиченої в них енергії (понад 30 – 50 %) без будь-яких наслідків.

Справжні гелеві батареї найчастіше призначені для роботи в резервних джерелах струму. На роль стартерних вони годяться з певними застереженнями.

При тому що класичні акумулятори з “вільним” рідким електролітом витримують за своє життя не більше 5 – 6 глибоких розрядів, а в оптимальному режимі використання найкращі серед них мають 400 – 500 циклів заряд-розряд.

Тоді як GEL-батареї легко переносять до 1200 циклів заряд-розряд (при щадній втраті енергії на рівні до 30 %). Крім того, гелеві акумулятори довше не старішають з природніх причин, вони живуть довше звичайних, термін служби тривалістю 10 – 12 років тут нікого не дивує.

Чи варто купувати гелеву АКБ?

Якщо для автомобіля в якості стартерної, то ні. Справжні гелеві акумулятори практично не використовуються в автомобілях, оскільки мають проблеми з відданням великого струму, якого потребує стартер двигуна. Основне призначення GEL-батарей – робота в якості буферної або тягової, але не стартерної.

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Тому коли ви чуєте про гелевий акумулятор для автомобіля, в абсолютній більшості випадків це значить, що йдеться про батарею AGM-типу (Absorbent Glass Mat). У цих акумуляторів є багато спільного з гелевими, але вони на 20 % дешевше, а головне, добре працюють у стартерному режимі.

Що таке акумулятор AGM

Ці АКБ мають всередині рідкий електроліт, який, проте, не плаває між пластинами вільно, а утримується у щільній волоконній набивці. Завдяки такому рішенню деякі важливі хімічні процеси протікають більш вигідно, внаслідок чого AGM-батареї теж доволі стійкі до глибоких розрядів – хоча і не дотягують до високих показників GEL-акумуляторів.

AGM-акумулятори широко застосовуються на автомобілях з великою кількістю електронних та електричних систем. А особливо на тих моделях, де є система “Старт-Стоп”, яка часто глушить двигун і змушує акумулятор живити всі численні споживачі “за свій рахунок”.

В AGM-батареях електроліт не плаває вільно в банках, а утримується в тонких скловолоконних матах. Це оптимізує обмін іонами та вберігає активну масу пластин від осипання.

Оскільки технологія AGM допомагає акумулятору впевнено переносити постійні розряди і швидко заряджатися, такі батареї просто не мають альтернативи на складних сучасних автомобілях.

Як заряджати гелевий акумулятор

Що реально гелевий, що умовно “гелевий”, а насправді AGM-акумулятор, заряджаються за тим самим алгоритмом, що і класична АКБ з рідким електролітом – номінальним струмом 10% від ємності батареї в ампер*годинах. Різниця хіба що у тому, що напруга зарядки не повинна перевищувати 14,4 вольти. Цей показник треба контролювати під час усього процесу зарядки.

А найзручнішим варіантом буде автоматичний (інтелектуальний) зарядний пристрій, але з режимом “AGM” та з можливістю “підняти” глибоко посаджену батарею.

AGM-батареї, які автомобілісти і продавці помилково називають гелевими, не можна заряджати струмом напругою більше 14,4 вольт.

Рекомендація “Авто 24”

Акумуляторна батарея з категорії AGM та гелевих (з лапками та без) безумовно краще за акумулятор класичного типу, з рідким електролітом. Особливо якщо йдеться про використання в “побутовому” режимі – для забезпечення електроенергію квартири, коли можливі регулярні глибокі розрядження. Але якщо говорити суто про використання в якості стартерного акумулятора на автомобілі, і ваша машина не має комплекту сучасних енергомістких систем типу “Старт-Стоп”, то доплачувати за AGM або GEL-технологію вам не варто. Хоча і заважати вона не буде.

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