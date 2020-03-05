Вещи могут стать сложными, когда используешь свое имя для названия компании.

Известное немецкое тюнинг-ателье судится с Марком Филиппом Гембаллой – сыном Уве Гембаллы. Причина претензий кроется в названии новосозданной компании: MP Gemballa.

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Тюнинг-студия Gemballa, известная своими работами с автомобилями Porsche, была основана в 1981 году, как “G-Topline Automobiltechnik GmbH & Co. KG”. Позже учредитель решил упростить название до Gemballa GmbH. В 2010 году Уве Гембалла умер, а его компания была продана новым владельцам, которые инвестировали в нее 15 миллионов евро. В прошлом году студия даже заявила о работе над автомобилем собственной марки.

Сын Уве – Марк, по заявлению оригинальной компании Gemballa, незаконно использует бренд для того, чтобы привлечь внимание к собственному бизнесу, тоже связанному с автомобилями. Марки Porsche, кстати. Дебютным проектом MP Gemballa должен был стать автомобиль на базе Porsche 911 серии 992. Тюнеры жалуются, что Марк называет себя “продолжателем легенды своего отца” в своих постах в соцсетях, YouTube и сообщениях для СМИ.

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