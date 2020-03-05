Речі можуть стати складними, коли використовуєш своє ім'я ля назви компанії.

Відоме німецьке тюнінг-ательє позивається з Марком Філліпом Гембалла – сином Уве Гембалла. Причина претензій криється у назві новоствореної компанії: MP Gemballa.

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Тюнінг-студія Gemballa, відома своїми роботами з автомобілями Porsche, була заснована у 1981 році, як “G-Topline Automobiltechnik GmbH & Co. KG”. Пізніше засновник вирішив спростити назву до Gemballa GmbH. У 2010 році Уве Гембалла помер, а його компанія була продана новим власникам, які інвестували в неї 15 мільйонів євро. Минулого року студія навіть заявила про роботу над автомобілем власної марки.

Син Уве – Марк, за заявою оригінальної компанії Gemballa, незаконно використовує бренд для того, аби привернути увагу до власного бізнесу, також пов’язаного з автомобілями. Марки Porsche, до речі. Дебютним проектом MP Gemballa повинен був стати автомобіль на базі Porsche 911 серії 992. Тюнери жаліються, що Марк називає себе “продовжувачем легенди свого батька” у своїх постах в соцмережах, YouTube та повідомленнях для ЗМІ.

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