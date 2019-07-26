Харальд Крюгер объявил о своем желании "использовать свой опыт для новых проектов и предприятий".

Глава правления и генеральный директор BMW Харальд Крюгер заявил, что не будет претендовать на второй срок на своем посту и решил вообще покинуть баварский концерн.

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Топ-менеджер возглавил BMW весной 2015 года. Харальд Крюгер мог бы работать дальше до мая 2020-го, после чего, вероятно, был бы назначен на второй срок. Однако Крюгер решил опередить события.

“Группа BMW была моим профессиональным домом двадцать семь лет. [...] Теперь я хочу использовать свой опыт для новых проектов и предприятий”, – заявил босс БМВ. Он также добавил: “За последние годы в автопроме произошли огромные изменения, которые [...] потребовали огромных усилий от сотрудников компании. Я хотел бы лично поблагодарить каждого из них. Для меня всегда было большой честью работать с этой потрясающей командой и направлять BMW Group на пути к успешному будущему”.

Кто возглавит BMW Group после Крюгера – станет известно 18 июля, когда этот вопрос будет решать совет директоров. Немецкие СМИ называют вероятными кандидатами на высокий пост Клауса Фрелиха, который сейчас отвечает за разработку, и руководителя производственных процессов Оливера Зипса.

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