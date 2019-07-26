Харальд Крюгер оголосив про своє бажання "використовувати свій досвід для нових проектів і підприємств".

Голова правління і генеральний директор BMW Харальд Крюгер заявив, що не претендуватиме на другий термін на своїй посаді і вирішив взагалі покинути баварський концерн.

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Топ-менеджер очолив BMW навесні 2015 року. Харальд Крюгер міг би працювати далі до травня 2020-го, після чого, ймовірно, був би призначений на другий термін. Однак Крюгер вирішив випередити події.

“Група BMW була моїм професійним домом двадцять сім років. [...] Тепер я хочу використовувати свій досвід для нових проектів і підприємств”, – заявив бос БМВ. Він також додав: “За останні роки в автопромі відбулися величезні зміни, які [...] зажадали величезних зусиль від співробітників компанії. Я хотів би особисто подякувати кожному з них. Для мене завжди було великою честю працювати з цією приголомшливою ​​командою і скеровувати BMW Group на шляху до успішного майбутнього”.

Хто очолить BMW Group після Крюгера – стане відомо 18 липня, коли це питання вирішуватиме рада директорів. Німецькі ЗМІ називають імовірними кандидатами на високий пост Клауса Фреліха, який зараз відповідає за розробку, та керівник виробничих процесів Олівер Зіпс.

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