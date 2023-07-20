После спада объемов производства электромобилей в первой половине 2023 года General Motors обещает нарастить темпы и наверстать упущенное.

За шестимесячный период первой половины года автопроизводитель отгрузил всего 49 электромобилей Hummer и менее 3000 автомобилей Cadillac Lyriq. При этом прекратил производство фургона BrightDrop EV, на который возлагали большие надежды: продажи этого автомобиля бьют все рекорды.

Причина снижения рабочего потенциала усматривается, как уверяют официальные лица компании, в серьезных перебоях цепочки поставок и производственных проблемах. Теперь менеджмент в ожидании гораздо продуктивной второй половины 2023 года.

Несмотря на медленный старт и паузу в производстве фургона BrightDrop EV из-за нехватки аккумуляторов, GM надеется на успех. Президент GM в Северной Америке Рори Харви назвал доступность аккумуляторных модулей большой проблемой с точки зрения производственных показателей, но надеется, что во второй половине этого года будет построено гораздо больше электромобилей, чем в первой половине.

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Неназванные источники говорят, что на местах дела очень плохи. Упомянутый выше Рори Харви говорит, что GM прилагает все усилия, чтобы информировать клиентов о времени ожидания с увеличением объемов производства. Он также отметил, что возлагает большие надежды на Lyriq, производство которого фактически началось где-то на девять месяцев раньше запланированного.

Закрытие завода CAMI по производству электромобилей в Канаде вынуждено, хотя спрос на его фургоны велик. Правда, дефицит на батарее и сырье еще больше. Фото: Еlectrek

Заказчики пока молчат, хотя многие из них заключили договор с производителем на приобретение крупных партий электрических фургонов по программе “последней мили”, которую GM запустил в 2021 году. К примеру, транспортный гигант Ryder заказал 4 000 электрических фургонов BrightDrop, чтобы добавить их в свой парк лизинга и аренды к 2025 году, и первые 200 машин ожидает уже в этом году. Сейчас эта партия, как и многие другие, под большим вопросом.

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Недостаток аккумуляторов Ultium, а также таких основных сырьевых компонентов как никель, кобальт и литий поставил General Motors и все его заводы в тупик. Для сохранения темпов производства на других подразделениях концерна остановка канадского филиала CAMI в Ингерсолле, где выпускают электрические фургоны BrightDrop Zevo 600 и Zevo 400, оказалась в какой-то степени оправданной: через две-три декады GM надеется сделать запас сырья и батарей.

Спрос на электрические фургоны BrightDrop бешеный, проплаченные заявки в этом году уже расписаны до конца года, а общий портфель заказов на них наполнен уже на несколько лет вперед. Фото: Еlectrek