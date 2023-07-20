Після спаду обсягів виробництва електромобілів у першій половині 2023 року General Motors обіцяє наростити темпи і надолужити згаяне.

За шестимісячний період першої половини року автовиробник відвантажив лише 49 електромобілів Hummer і менше 3 000 автомобілів Cadillac Lyriq. При цьому припинив виробництво фургона BrightDrop EV, на який покладалися великі надії: продажі цього автомобіля б’ють всі рекорди.

Причина зниження робочого потенціалу вбачається, як запевняють офіційні особи компанії, у серйозних перебоях ланцюжка поставок та у виробничих проблемах. Тепер менеджмент в очікуванні набагато продуктивнішої другої половини 2023 року.

Незважаючи на повільний старт та паузу у виробництві фургону BrightDrop EV через брак акумуляторів, GM сподівається на успіх. Президент GM у Північній Америці Рорі Харві назвав доступність акумуляторних модулів великою проблемою з погляду виробничих показників, але сподівається, що у другій половині цього року буде побудовано набагато більше електромобілів, ніж у першій половині.

Читайте також Де видобувають літій для акумуляторів електрокарів і чому він такий дорогий

Неназвані джерела говорять, що на місцях справи не дуже кепські. Згаданий вище Рорі Харві каже, що GM докладає всіх зусиль, щоб інформувати клієнтів про час очікування зі збільшенням обсягів виробництва. Він також зазначив, що покладає великі надії на Lyriq, виробництво якого фактично почалося десь на дев'ять місяців раніше запланованого.

Закриття заводу CAMI з виробництва електромобілів у Канаді вимушене, хоча попит на його фургони великий. Щоправда, дефіцит на батареї та сировину ще більший. Фото: Еlectrek

Замовники поки мовчать, хоча багато з них уклали договір з виробником на придбання великих партій електричних фургонів «останньої милі», яку GM запустив у 2021 році. Скажімо, транспортний гігант Ryder замовив 4 000 електричних фургонів BrightDrop, щоб додати їх до свого парку лізингу та оренди до 2025 року, і перші 200 машин очікує вже цьогоріч. Нині ця партія, як і багато інших, під великим знаком питання.

Читайте також У Швейцарії винайшли акумулятори для електромобілів, які заряджаються за 72 секунди



Нестача акумуляторів Ultium, а також таких основних сировинних компонентів як нікель, кобальт та літій, поставила General Motors та всі його заводи в глухий кут. Задля збереження темпів виробництва на інших підрозділах концерну зупинка канадського філіалу CAMI в Інгерсоллі, де випускають електричні фургони BrightDrop Zevo 600 та Zevo 400, виявилася якоюсь мірою виправданою: за дві-три декади GM сподівається зробити запас сировини та батарей.

Попит на електричні фургони BrightDrop шалений, цьогорічні проплачені заявки вже розписані до кінця року, а загальний портфель замовлень на них наповнений уже на кілька років вперед. Фото: Еlectrek