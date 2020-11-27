Передовые технологии первыми достались младшему кроссоверу марки.

В марте 2018 года марка Bentley впервые предложила сканер отпечатков пальцев для доступа к сейфу в центральной консоли Bentayga. Позже в том же году компания Hyundai продолжила работу со сканерами отпечатков пальцев, чтобы предложить эту технологию в новом Santa Fe для открывания дверей и запуска двигателя.

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Теперь же люксовый суббренд Hyundai – Genesis – предлагает технологию сканирования отпечатков пальцев для осуществления электронных платежей через Genesis CarPay. Сканер, расположенный под кнопкой запуска мотора GV70, лишает владельцев необходимости вводить шестизначный пароль. В Genesis GV70 сканер отпечатков пальцев связан с заранее установленными настройками водителя.

Хотя системы напоминаний о пассажирах на задних сиденьях существуют уже некоторое время, Genesis сделал следующий шаг в их развитии. В потолке установлен радиолокационный датчик, настолько точный, что он не только обнаруживает движение ноги или руки, но даже мелкие движения грудной клетки младенца, во время дыхания. Южнокорейский бренд утверждает, что радиолокационный датчик имеет широкий диапазон обнаружения, по сравнению с ультразвуковым датчиком и даже может обнаружить, есть ли собака позади задних сидений в грузовом отделении.

Датчик настолько мощный, что может проходить через одежду, одеяла, автокресла, переносные ящики для собак и другие неметаллические материалы для обнаружения движения. GV70 является первым автомобилем с такой функцией, но, скорее всего, со временем она появится и в других моделях Genesis и Hyundai.

Genesis GV70 поступит в продажу на внутреннем рынке в следующем месяце, а для остального мира возможность его заказа откроется в 2021 году.

Фото: Genesis GV70 / Genesis, The Korean Car Blog