Передові технології першими дістались молодшому кросоверу марки.

У березні 2018 року марка Bentley вперше запропонувала сканер відбитків пальців для доступу до сейфу у центральній консолі Bentayga. Пізніше того ж року компанія Hyundai продовжила роботу зі сканерами відбитків пальців, щоб запропонувати цю технологію в новому Santa Fe для відкривання дверей та запуску двигуна.

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Тепер же люксовий суббренд Hyundai – Genesis – пропонує технологію сканування відбитків пальців для здійснення електронних платежів через Genesis CarPay. Сканер, розташований під кнопкою запуску мотора GV70, позбавляє власників необхідності вводити шестизначний пароль. У Genesis GV70 сканер відбитків пальців пов’язаний із заздалегідь встановленими налаштуваннями водія.

Хоча системи нагадувань про пасажирів на задніх сидіннях існують вже деякий час, Genesis зробив наступний крок у їх розвитку. У стелі встановлений радіолокаційний датчик, настільки точний, що він не тільки виявляє рух ноги чи руки, але навіть дрібні рухи грудної клітини немовляти, під час дихання. Південнокорейський бренд стверджує, що радіолокаційний датчик має ширший діапазон виявлення, в порівнянні з ультразвуковим датчиком і навіть може виявити, чи є собака позаду задніх сидінь у вантажному відділенні.

Датчик настільки потужний, що може проходити через одяг, ковдри, автокрісла, переносні ящики для собак та інші неметалеві матеріали для виявлення руху. GV70 є першим автомобілем з такою функцією, але, швидше за все, з часом вона з’явиться і в інших моделях Genesis та Hyundai.

Genesis GV70 надійде у продаж на внутрішньому ринку наступного місяця, а для решти світу можливість йогозамовлення відкриється у 2021 році.

Фото: Genesis GV70 / Genesis, The Korean Car Blog