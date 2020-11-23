Позашляховик став першою моделлю бренду, здатною виконувати маневри навіть без водія за кермом.

Volkswagen Touareg останнього покоління пропонує клієнтам можливість припаркуватися, використовуючи свій смартфон як пульт дистанційного керування. Нова функція створена для місць з обмеженим простором. Система віддаленого контролю дозволяє автомобілю заїжджати на паркувальне місце або виїжджати з нього, не маючи нікого на водійському сидінні.

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Система використовує існуючу функцію Park Assist, яка вже пропонується на моделях Touareg. До цього часу функція дозволяла машині напівавтономно паркуватися на паралельних місцях для паркування або виїжджати з них, беручи на себе рульове управління, поки водій керує перемикачем передач та педалями. Однак німецький виробник модернізував систему, завдяки чому двигуном та гальмом також керує автомобіль, додатково зменшуючи навантаження на водія.

Використовуючи цю технологію як базову лінію, Volkswagen розширив пропозицію, щоб нею можна було керувати зі смартфона. Зазвичай водієві доводиться вибирати систему за допомогою інформаційно-розважального екрана, а потім дозволяти машині самостійно паркуватись. Однак нова технологія означає, що водій тепер може вийти з машини перед парковкою, або “дістати” машину з тісного місця, не сідаючи.

Натиснувши кнопку з позначкою “Асистент паркування за допомогою пульта дистанційного керування”, водій може взяти ключ від транспортного засобу, вийти з автомобіля, а потім активувати маневр паркування за допомогою програми VW Remote Park Assist Plus. З міркувань безпеки кнопка на екрані смартфона повинна залишатися натиснутою протягом усього маневру.

Автомобіль запропонує водіям можливість виїхати з місця для паркування в різні боки, наприклад, “вперед ліворуч” або “вперед праворуч”. Водій може вибрати потрібний варіант, а потім натиснути кнопку “їхати”. Знову ж таки, цифрову кнопку потрібно натискати протягом усього маневру, який паралельно відображається на екрані смартфона.